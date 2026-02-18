Ezt látni kell! Bugyiban szelfizett Metzker Viki

A népszerű magyar lemezlovas, Metzker Viki mindig aktív közösségi média felületein, ahol rendszeresen oszt meg magáról dögös tartalmakat. A szexi szőkeség bejegyzéseit több ezer rajongója várja napról napra.

Metzker Viki macskájával pózol / Fotó: Facebook/Rádió 1

Metzker Viki bugyiban sziesztázik

Boldog macskák világnapja? Elmondhatjuk, hogy ha a négylábúak dönthetnének róla, bizonyára az összes nap az övék lenne. Metzker Viki is megemlékezett erről egy cicájával közös szelfivel. A rögtönzött kép sokak szívébe költözött be, főként persze Viki szexizése miatt.

Metzker Viki is olyan sokszor, akár egy vadmacska, erről ő is vélekedhet, mert ezt írta:

Boldog macskák világnapját nekünk!

Ragadd meg hát a lehetőséget, és tekintsd meg a szexi fotót: