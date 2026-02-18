Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ezt látni kell! Bugyiban szelfizett Metzker Viki

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 20:30
bugyilemezlovasvilágnap
Mindenki kedvenc Dj-je forró képpel érkezett. Metzker Viki tudja fokozni a hangulatot.

A népszerű magyar lemezlovas, Metzker Viki mindig aktív közösségi média felületein, ahol rendszeresen oszt meg magáról dögös tartalmakat. A szexi szőkeség bejegyzéseit több ezer rajongója várja napról napra.

Metzker Viki macskájával pózol
Metzker Viki macskájával pózol / Fotó: Facebook/Rádió 1

Metzker Viki bugyiban sziesztázik

Boldog macskák világnapja? Elmondhatjuk, hogy ha a négylábúak dönthetnének róla, bizonyára az összes nap az övék lenne. Metzker Viki is megemlékezett erről egy cicájával közös szelfivel. A rögtönzött kép sokak szívébe költözött be, főként persze Viki szexizése miatt.

Metzker Viki is olyan sokszor, akár egy vadmacska, erről ő is vélekedhet, mert ezt írta:

Boldog macskák világnapját nekünk!

Ragadd meg hát a lehetőséget, és tekintsd meg a szexi fotót:

 

