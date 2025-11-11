Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Erre senki sem számított: innen jelentkezett be Hajmásy Péter az életmentő szívműtétje után – fotó

Hajmásy Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 13:17 / FRISSÍTÉS: 2025. november 11. 13:27
szívműtétNádai Anikó
A sztárpár közösen számolt be az örömhírről.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors már beszámolt, óriási volt a készülődés Hajmásy Péter és Nádai Anikó háza táján, hiszen gőzerővel készültek az esküvőjükre, amit azonban el kellett halasztaniuk, miután Péterre nyitott szívműtét várt. 

HOT! MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉS Nótár Mary - Adrián Weisz Fanni - Adrián Korda György - Ákos Bódi Margó - Niki Dancs Annamari - Niki Nádai Anikó - Ákos
Hajmásy Péter és Nádai Anikó Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A Hagymaként is ismert volt sportoló nem titkolta, hogy komoly szívrendellenességgel küzd, ami miatt nemrég meg is kellett műteni. Mondanunk sem kell, hogy nagy volt az ijedség a szerelmespárnál, azonban Anikó és a gyerekek végig a férfi mellett álltak. 

A sztárpár legfrissebb posztja szerint pedig  Hajmásy Péter végre hazatérhetett a kórházból, amit egy közös fotóval tudattak a követőikkel. 

Itthon

írta a képhez Nádai Anikó.

A bejegyzés alatt pedig pillanatok alatt fel is robbant a kommentszekció, ez persze érthető is, hiszen mindenki szerette volna kifejezni az örömét a jó hírek láttán.

De jó!

De klassz! Minden jót kivánok!

Jó egészséget kívánok!

Otthon gyógyulni a legjobb

– írták mások mellett a követők. 

A várva várt közös fotót pedig itt meg is nézheted:

 

 

