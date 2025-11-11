Erre senki sem számított: innen jelentkezett be Hajmásy Péter az életmentő szívműtétje után – fotó

Ahogy arról a Bors már beszámolt, óriási volt a készülődés Hajmásy Péter és Nádai Anikó háza táján, hiszen gőzerővel készültek az esküvőjükre, amit azonban el kellett halasztaniuk, miután Péterre nyitott szívműtét várt.
A Hagymaként is ismert volt sportoló nem titkolta, hogy komoly szívrendellenességgel küzd, ami miatt nemrég meg is kellett műteni. Mondanunk sem kell, hogy nagy volt az ijedség a szerelmespárnál, azonban Anikó és a gyerekek végig a férfi mellett álltak.
A sztárpár legfrissebb posztja szerint pedig Hajmásy Péter végre hazatérhetett a kórházból, amit egy közös fotóval tudattak a követőikkel.
Itthon
– írta a képhez Nádai Anikó.
A bejegyzés alatt pedig pillanatok alatt fel is robbant a kommentszekció, ez persze érthető is, hiszen mindenki szerette volna kifejezni az örömét a jó hírek láttán.
De jó!
De klassz! Minden jót kivánok!
Jó egészséget kívánok!
Otthon gyógyulni a legjobb
– írták mások mellett a követők.
A várva várt közös fotót pedig itt meg is nézheted:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.