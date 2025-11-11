Erre senki sem számított: innen jelentkezett be Hajmásy Péter az életmentő szívműtétje után – fotó

Ahogy arról a Bors már beszámolt, óriási volt a készülődés Hajmásy Péter és Nádai Anikó háza táján, hiszen gőzerővel készültek az esküvőjükre, amit azonban el kellett halasztaniuk, miután Péterre nyitott szívműtét várt.

Hajmásy Péter és Nádai Anikó Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A Hagymaként is ismert volt sportoló nem titkolta, hogy komoly szívrendellenességgel küzd, ami miatt nemrég meg is kellett műteni. Mondanunk sem kell, hogy nagy volt az ijedség a szerelmespárnál, azonban Anikó és a gyerekek végig a férfi mellett álltak.

A sztárpár legfrissebb posztja szerint pedig Hajmásy Péter végre hazatérhetett a kórházból, amit egy közös fotóval tudattak a követőikkel.

Itthon

– írta a képhez Nádai Anikó.

A bejegyzés alatt pedig pillanatok alatt fel is robbant a kommentszekció, ez persze érthető is, hiszen mindenki szerette volna kifejezni az örömét a jó hírek láttán.

De jó! De klassz! Minden jót kivánok! Jó egészséget kívánok! Otthon gyógyulni a legjobb

– írták mások mellett a követők.

A várva várt közös fotót pedig itt meg is nézheted: