"Elcsattant egy pofon" - Molnár Gusztáv zokogva vallott

Ahogy arról a Bors beszámolt, körözést adtak ki a nyaralását töltő Molnár Gusztáv ellen egy bántalmazási eljárás miatt. Ahogy landolt a gépe, rendőrök várták a repülőtéren. Bilincsben vitték a bíróságra. Az ügy hátterében kiskorú veszélyeztetésének vádja áll, amelyet a színész szerint nem fizikai bántalmazás, hanem korábbi életvitele alapozott meg.
Legfrissebb interjújában elmondta, két évvel ezelőtt hozott egy nehéz döntést, amikor úgy határozott, hogy nem tartja a kapcsolatot fiával.
"Nem azért, mert nem szeretem a fiamat, nem azért, mert rossz apa vagyok, hanem mert azt éreztem, hogy neki nincs szüksége arra, hogy az anyja és az apja újra háborúzzon" - mondta sírva a riportban.
A jelenlegi eljárás során a bíróság kiskorú veszélyeztetésével vádolja, amely szerinte nem fizikai erőszakra, hanem az életvitelére, az alkoholizmusra és a felelőtlenségre vonatkozik. Elismerte, hogy korábban elcsattant egy pofon a fiával szemben, de hangsúlyozta, hogy ezt megbánta, és nem tartja magát gonosz embernek.
"Azt el is ismertem anno, hogy elcsattant egy pofon a kisfiammal. De aztán volt egy ilyen igazságügyi orvosszakértői vélemény, ahol le van írva, hogy a kisfiam elmondása szerint édesanyjától is kapott pofont. Egyikünk részéről sem büszkeség ez. Azt hiszem, van pár szülő ebben az országban, aki elkövette ezt a hibát. Én ezt nagyon meg is bántam" – vallotta be könnyek között. Úgy érzi, egy olyan narratíva épült fel körülötte, amely őt rossz színben tünteti fel.
"Most az van alapvetően, hogy már ez nem kiskorú bántalmazása. Veszélyeztetése, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az, ahogy én éltem és léteztem, maga az alkoholista lét, a felelőtlenség, az erkölcsi, morális romlás, amin én végigmegyek, azzal alapvetően a kiskorú nemzedékre, beleértve a kisfiamat is, nagyon rossz hatással voltam, és ezért nekem börtönbe kéne menni" – magyarázta a történtek kapcsán szomorúan.
A március 30-ra kitűzött tárgyalás kapcsán Molnár elmondta, hogy az elmúlt években fia érdekében hallgatott a sérelmekről, de most már szeretné tisztázni a helyzetet. A színész fájdalmasan beszélt arról, hogy el van tiltva fiától, és még ajándékot sem adhat neki.
"El vagyok tiltva tőle. Egészen addig eljutottunk, hogy olyan dolgot írattatott bele az édesanyja egy A4-es papírba, hogy nem vehetek neki ajándékot és nem köszönthetem föl. És belementem, mert azt éreztem, hogyha ezt a harcot tovább csinálom, meg fogok halni" – tett megrázó vallomást az apuka a gyermekéről és a volt feleségéről.
Molnár reméli, hogy egyszer újra közelebb kerülhet fiához, és büszkévé teheti őt. Bár jelenleg nem tarthatják a kapcsolatot, időnként felesége telefonjáról nézi meg fia Facebook-oldalát, és büszkeséggel tölti el, hogy Benedek milyen okos és érdeklődő. A színész elmondása szerint tájékoztatást csak annyiban kap fiáról, hogy milyen magas vagy milyenek az iskolai eredményei, de ennél többet nem tudhat meg róla.
A történet másik oldalát Gusztáv volt párja osztotta meg egy Facebook-posztban nemrégiben, amelyben cáfolta a színész állításait. A nő hangsúlyozta, hogy a jelenlegi eljárások évekkel ezelőtti bejelentések nyomán indultak és férje, aki rendőrszázados, semmilyen módon nem befolyásolta az ügyet. Azt is állította, hogy Molnár hat éve nem fizet gyerektartást, és minden lépését kizárólag gyermekük védelmében tette - írta a Blikk.
