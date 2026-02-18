"Elcsattant egy pofon" - Molnár Gusztáv zokogva vallott

Ahogy arról a Bors beszámolt, körözést adtak ki a nyaralását töltő Molnár Gusztáv ellen egy bántalmazási eljárás miatt. Ahogy landolt a gépe, rendőrök várták a repülőtéren. Bilincsben vitték a bíróságra. Az ügy hátterében kiskorú veszélyeztetésének vádja áll, amelyet a színész szerint nem fizikai bántalmazás, hanem korábbi életvitele alapozott meg.

Molnár Gusztáv elsírta magát

Molnár Gusztáv mindent tisztázni akar

Legfrissebb interjújában elmondta, két évvel ezelőtt hozott egy nehéz döntést, amikor úgy határozott, hogy nem tartja a kapcsolatot fiával.

"Nem azért, mert nem szeretem a fiamat, nem azért, mert rossz apa vagyok, hanem mert azt éreztem, hogy neki nincs szüksége arra, hogy az anyja és az apja újra háborúzzon" - mondta sírva a riportban.

A jelenlegi eljárás során a bíróság kiskorú veszélyeztetésével vádolja, amely szerinte nem fizikai erőszakra, hanem az életvitelére, az alkoholizmusra és a felelőtlenségre vonatkozik. Elismerte, hogy korábban elcsattant egy pofon a fiával szemben, de hangsúlyozta, hogy ezt megbánta, és nem tartja magát gonosz embernek.

"Azt el is ismertem anno, hogy elcsattant egy pofon a kisfiammal. De aztán volt egy ilyen igazságügyi orvosszakértői vélemény, ahol le van írva, hogy a kisfiam elmondása szerint édesanyjától is kapott pofont. Egyikünk részéről sem büszkeség ez. Azt hiszem, van pár szülő ebben az országban, aki elkövette ezt a hibát. Én ezt nagyon meg is bántam" – vallotta be könnyek között. Úgy érzi, egy olyan narratíva épült fel körülötte, amely őt rossz színben tünteti fel.

"Most az van alapvetően, hogy már ez nem kiskorú bántalmazása. Veszélyeztetése, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az, ahogy én éltem és léteztem, maga az alkoholista lét, a felelőtlenség, az erkölcsi, morális romlás, amin én végigmegyek, azzal alapvetően a kiskorú nemzedékre, beleértve a kisfiamat is, nagyon rossz hatással voltam, és ezért nekem börtönbe kéne menni" – magyarázta a történtek kapcsán szomorúan.

A március 30-ra kitűzött tárgyalás kapcsán Molnár elmondta, hogy az elmúlt években fia érdekében hallgatott a sérelmekről, de most már szeretné tisztázni a helyzetet. A színész fájdalmasan beszélt arról, hogy el van tiltva fiától, és még ajándékot sem adhat neki.