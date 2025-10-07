„Ez egy szörnyű állapot” – Nem meri egyedül hagyni édesanyját Molnár Anikó

Pár hete beszélt lapunknak Molnár Anikó édesanyja állapotáról, azóta viszont sok minden változott a modell életében, mivel sokat dolgozik a házukon, hogy több időt tudjon édesanyjával tölteni és ebben az időben otthonosabban érezze magát saját otthonában.

Molnár Anikó édesanyja Alzheimer-kórral küzd, ami miatt nem meri egyedül hagyni az otthonában (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó mindent megtesz, hogy édesanyja boldogan éljen súlyos betegsége ellenére, de lelkileg nagyon megviselő a betegápolás számára.

Sajnos utolérte ez a visszafordíthatatlan időskori nyavalya, amit nem lehet meggyógyítani és lassítani sem igazán, de megpróbálunk mindent, ami tőlünk kitelik, és azon vagyunk, hogy minél jobban kitoljuk azt, hogy itthon lehessen

– mesélt Molnár Anikó édesanyja jelenlegi állapotáról, amit nem teherként fog fel az OnlyFans-modell. Számára a segítségnyújtás természetes.

Molnár Anikó viseli gondját édesanyjának

Nem tudom felügyelet nélkül egyedül hagyni, mert fogalmam sincs, mire jönnék haza. Több utazást és nyaralást lemondtam miatta, de nem kötelességből csinálom ezt, hanem szimpla felelősségtudatból, ami sajnos sok emberből hiányzik, de számomra ez a természetes

– számolt be arról az egykori Nagy Ő, hogy milyen áldozatokat kellett hoznia az anyukája betegség miatt.

Molnár Anikó OnlyFans karrierjét még nagyobbra értékeli, mivel nem kell elhagynia otthonát és többet tud édesanyjával foglalkozni (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó aggódik édesanyjáért és a saját lelki békéje miatt szeretne minél többet segíteni neki.

Édesanyám nem érzi, hogy nincsen jól, csupán a környezete tapasztalja ezt, és én is akkor vagyok nyugodt, ha a közelemben tudhatom, ennek ellenére mondjuk ő mindig nyugodt, tehát itt sajnos nem az ő nyugtalansága a mérvadó, hanem az enyém

– így éli meg ezt az elképesztően nehéz időszakot Anikó, aki fél attól, hogy bármikor bármi történhet édesanyjával.

Molnár Anikó nem tud haragudni beteg édesanyjára

Rutinszerűen csinálja a dolgokat, amik sajnos már néha megmagyarázhatatlan butaságok, ami miatt nyilván nem lehet rá haragudni, persze az ember az elején még haragszik, hogy hogy lehet ilyen butaságokat csinálni, de ez egy nagyon szörnyű állapot, amit nekem kell megemészteni

– mesélte letörve Molnár Anikó, aki élete egyik, ha nem a legnehezebb időszakán megy keresztül, ezért különböző pótcselekvésekkel próbál kis időre elfeledkezni mindenről, ám rendkívül hálás munkájának, hogy nem kell bejárnia sehova, és így még több időt tud otthon tölteni édesanyja társaságában.