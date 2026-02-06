Metzker Viki ismét hódít: szállodai medencében bikinizett

Metzker Vikinek elege lett a télből, ismét bikinis vakációra menekült.

Metzker Viki bikiniben pózolt

Fotó: Instagram

A DJ és férje fontosnak tartják, hogy koncertidőszakok között legyen idejük a pihenésre is, így amikor csak tehetik világot járnak. Viki most egy szálloda medencéjéből jelentkezett be, ahol láthatóan nagy szüksége volt a napsütésre és a feltöltődésre. Nemcsak bomba bikinialakját mutatta meg követőinek, hanem új tetoválásait is, amelyek azonnal lenyűgözték a rajongókat.

Nagyon király a piercinges pillangó tetoválásod!

- írták a hozzászólásokban, ahol szívecskék és lángemojik özönlöttek.

