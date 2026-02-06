Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Metzker Viki ismét hódít: szállodai medencében bikinizett

dj
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 07:15
Metzker Vikibikinis
A lemezlovas új tetoválásait is megmutatta. Metzker Viki nyaralással indította az évet.
Bors
A szerző cikkei

Metzker Vikinek elege lett a télből, ismét bikinis vakációra menekült.

Metzker Viki
Metzker Viki bikiniben pózolt
Fotó:   Instagram

A DJ és férje fontosnak tartják, hogy koncertidőszakok között legyen idejük a pihenésre is, így amikor csak tehetik világot járnak. Viki most egy szálloda medencéjéből jelentkezett be, ahol láthatóan nagy szüksége volt a napsütésre és a feltöltődésre.  Nemcsak bomba bikinialakját mutatta meg követőinek, hanem új tetoválásait is, amelyek azonnal lenyűgözték a rajongókat.

Nagyon király a piercinges pillangó tetoválásod!

- írták a hozzászólásokban, ahol szívecskék és lángemojik özönlöttek.

Metzker Viki medencében pózolt

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu