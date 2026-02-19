Tündéri fotót osztott meg kislányáról Megyeri Csilla

Még csak pár napja érkezett meg Megyeri Csilla kislánya, de már rengeteg kedves üzenettel árasztották el a rajongók az újdonsült anyukát és az új jövevényt.

Aranyos fotót osztott meg kislányáról Megyeri Csilla. Fotó: Instagram/ Megyeri Csilla

Tündéri fotóval mondott köszönetet Megyeri Csilla

Február 12-én, csütörtökön jött világra Csilla és párja, Nicola Sarciá első gyermeke, aki egy meglehetősen különleges nevet kapott, még pedig a Sarciá Alessia Adriana-t. Bár a gólyahírt csak napokkal később osztották meg, a kis családot azóta elárasztották a kedves üzenetek.

Szeretnénk ezúton is megköszönni mindenkinek a rengeteg kedves üzenetet, amit küldtetek a kislányunknak!

- írta Instagram-oldalán az újdonsült anyuka.

Hello mindenkinek! Köszönöm a sok cuki üzenetet, anya és apa átadta nekem őket!

- tette hozzá kislánya nevében, mellékelve egy tündéri képet róla.