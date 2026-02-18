"Közelebb hozott minket egymáshoz" – Megyeri Csilla párja megszólalt a Borsnak a szülésről: így van a büszke apuka

Csendes meghatottság és mély hála lengi körül Megyeri Csilla életének legújabb fejezetét: megszületett első gyermeke, egy tündéri kislány, aki érkezésével új ritmust adott a mindennapoknak. A boldog pillanatokról elsőként a Borsnak mesélt a büszke édesapa, Nicola Sarciá, aki őszintén és nagy érzelmi mélységgel idézte fel a szülés körülményeit és az első közös órákat.

Megyeri Csilla kislánya február 12-én látta meg a napvilágot, Nicola Sarciá mindvégig ott volt a 17 órás vajúdásnál (Fotó: Instagram)

Megyeri Csilla szerelme eufórikus pillanatokat élt át

„Közösen választottuk ki a nevét, nem volt vita tárgya” – mondta Nicola, majd hozzátette, hogy már a várandósság alatt is természetes összhang jellemezte őket minden fontos döntésben. Kislányuk a Sarciá Alessia Adriana nevet kapta, amelyet teljes egyetértésben választottak ki. A szülés élményét az édesapa különösen erősen élte meg, hiszen végig jelen lehetett Csilla mellett:

Nekem a kisfiam programozott császárral született, az is egy nagyon nagy élmény volt, de ez a természetes szülés, ahol az apuka végig bent van, egészen eufórikus élmény volt. Ráadásul azon a napon valamilyen front volt, annyi anyuka jött be szülni, hogy az egészen hihetetlen volt”

– árulta el az édesapa.

Megyeri Csilla szülése után még közelebb kerültek egymáshoz

Nicola aktívan segítette párját a vajúdás során, amit mindketten meghatározó tapasztalatként éltek meg: „Hetven százalékban ketten voltunk végig. Próbáltam segíteni Csillának mindenben, amiben csak tudtam. Nagyon jó élmény volt, és még közelebb hozott minket egymáshoz”– állapította meg Nicola, aki, ha kellett, forró fürdőt engedett Csillának, hogy enyhítse a fájdalmait. A kislány érkezése óta a család mindennapjai teljesen új rend szerint alakulnak: „Nagyon szépen fejlődik, eszik, alszik, gyönyörű, és nagyon cuki baba” – mondta mosolyogva az édesapa.

Tejfakasztó helyett otthon marad velük

A tejfakasztó kérdése is szóba került, ám most tudatosan más döntés született: „Nem igazán gondolkodom benne. A kisfiamnál volt, egy-két héttel a születése után, de most inkább úgy vagyok vele, hogy itthon maradok velük”– magyarázta, majd hozzátette, hogy az áprilisban esedékes mérkőzése miatt sem kíván bulizgatni. Fontosabbnak tartja, hogy otthon segítsen. Szerencsére tejhiányban sem szenvednek, és Alessianak nagyon jó az étvágya, így ezen okból sem indokolt a tejfakasztó bulik hagyományát megünnepelniük. A kislány érkezésével egy bensőséges, szeretettel teli időszak kezdődött a család életében, ahol most minden pillanat az összetartozásról, a figyelemről és a csendes boldogságról szól.