Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendhagyó nevet kapott Megyeri Csilla kislánya: nem hiszed el, mit jelent az olasz név

Megyeri Csilla
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 19:50
olasznévadás
Egyre nagyobb divat a sztárvilágban, hogy külföldi hangzású nevet adjanak gyermekeiknek. Megyeri Csilla olasz párjának kedvezett a névválasztással.
mkb
A szerző cikkei

Kedd este érkezett a gólyahír: Megyeri Csilla kislánya megszületett! A celebritás babája tulajdonképpen már múlt héten világra jött, de a sztárpár: Csilla és Nicola Sarciá szerették volna maguknak megőrizni az első napok intimitását. Tovább viszont nem tudtak várni, a bejelentéskor pedig Megyeri Csilla gyermeke neve is kiderült: Sarciá Alessia Adriana. S hogy mit jelent az olaszos név? A Bors utánajárt.

Megyeri Csilla bejelentette: megszületett a kislánya, a nevét is elárulta.
Megyeri Csilla kislánya különleges nevet kapott (Fotó: hot! magazin)

Ritka nevet kapott Megyeri Csilla lánya

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá 2024 végén vállalta fel a kapcsolatát, tavaly pedig már kisbabájuk érkezéséről adtak hírt. A csöppség február elején született meg, ezt a boldog édesanya Instagramon tudatta a világgal:

„17 óra vajúdás és fél óra küzdelem a szülőcsatornán át – a legerősebb és legszebb közös élmény, amit megélhettünk minden fájdalmával együtt” – vallotta meg.

„A természet és mi hárman szépen összedolgoztunk, ugyanis néhány nappal ezelőtt megérkezett hozzánk a mi kis csodánk: Sarciá Alessia Adriana” – árulta még el. Alighanem a kicsi az édesapa, az olasz származású bokszedző Nicola Sarciá kedvéért kapott latinos hangzású keresztneveket.

De hogy mit jelent Megyeri Csilla lányának a neve? Egy keresztnevekkel foglalkozó weboldal szerint az Alessia (az Alexia olasz formájának átvétele), vagy magyarosan, Alesszia jelentése: ’védő, védelmező’.

Adriana név jelentése pedig: az olasz ’Hadria városából való’, gyakran párosítják a tenger fogalmával is. Míg előbbi elszórtan előforduló női név kategóriába tartozik, addig utóbbi rendkívül ritkának számít. Egy biztos: a játszótéren nem sok anyuka fogja ugyanezt a nevet kiabálni...

Divat a celebek között az idegen nyelvű keresztnév

Nem Megyeri Csilla az egyetlen, aki különleges nevet adott a gyermekének.  Tuvic Aleksandra a Borsnak korábban arról beszélt, szülés előtt kérvényezniük kellett, hogy a választott nevet anyakönyveztetni lehessen.

A kisfiunk nevét is kiválasztottuk már, még nem árulom el, hogyan szeretnénk elnevezni. De annyit azért elmondhatok, hogy be kellett adnunk egy kérvényt, mert jelenleg ez a név nem anyakönyvezhető Magyarországon. Szerintem nem lesz gond az elfogadásával, de van egy kis átfutási idő. B-tervünk nincs, úgyhogy szeretném, ha ezt még meg tudnánk várni” – fogalmazott még augusztusban a Kőgazdag Fiatalok sztárja, akinek a kisfia végül a terv szerint a Gelencsér Mattheo Noah nevet kapta, melynek jelentése ’Isten ajándéka’ valamint ’nyugalom, vigasztalás’.

A TV2 Szerencselányaként is ismertté vált modell, Sydney van den Bosch hozzászokott, hogy meggyűlik az embereknek a baja a neve kiejtésével, főleg lebetűzésével. Mégis úgy érzi, szereti azt, ahogy őt hívják, és vezetéknevét is szerette volna tovább örökíteni, így Kaszás Benjamin focistával közös gyermeküknek a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet adták – a különleges keresztnév az Elíziumi mezőkre, azaz a boldogok szigetére, a paradicsomi békességre utal a görög mitológiában.

Szarvas Andi ennél könnyebben kimondható, mégis különleges Zina nevet választotta, melynek jelentése: rózsa. 

@metropol.napilap

Kiderült Megyeri Csilla gyermekének a neve! Bár a műsorvezető szerette volna titokban tartani születendő gyermeke nevét, a büszke nagymama máshogy döntött. Vajon mit szól ehhez Megyeri Csilla? #metropol #megyericsilla #gyerek #baba #család #anyós #nagyi

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu