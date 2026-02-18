Rendhagyó nevet kapott Megyeri Csilla kislánya: nem hiszed el, mit jelent az olasz név

Kedd este érkezett a gólyahír: Megyeri Csilla kislánya megszületett! A celebritás babája tulajdonképpen már múlt héten világra jött, de a sztárpár: Csilla és Nicola Sarciá szerették volna maguknak megőrizni az első napok intimitását. Tovább viszont nem tudtak várni, a bejelentéskor pedig Megyeri Csilla gyermeke neve is kiderült: Sarciá Alessia Adriana. S hogy mit jelent az olaszos név? A Bors utánajárt.

Megyeri Csilla kislánya különleges nevet kapott (Fotó: hot! magazin)

Ritka nevet kapott Megyeri Csilla lánya

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá 2024 végén vállalta fel a kapcsolatát, tavaly pedig már kisbabájuk érkezéséről adtak hírt. A csöppség február elején született meg, ezt a boldog édesanya Instagramon tudatta a világgal:

„17 óra vajúdás és fél óra küzdelem a szülőcsatornán át – a legerősebb és legszebb közös élmény, amit megélhettünk minden fájdalmával együtt” – vallotta meg.

„A természet és mi hárman szépen összedolgoztunk, ugyanis néhány nappal ezelőtt megérkezett hozzánk a mi kis csodánk: Sarciá Alessia Adriana” – árulta még el. Alighanem a kicsi az édesapa, az olasz származású bokszedző Nicola Sarciá kedvéért kapott latinos hangzású keresztneveket.

De hogy mit jelent Megyeri Csilla lányának a neve? Egy keresztnevekkel foglalkozó weboldal szerint az Alessia (az Alexia olasz formájának átvétele), vagy magyarosan, Alesszia jelentése: ’védő, védelmező’.

Adriana név jelentése pedig: az olasz ’Hadria városából való’, gyakran párosítják a tenger fogalmával is. Míg előbbi elszórtan előforduló női név kategóriába tartozik, addig utóbbi rendkívül ritkának számít. Egy biztos: a játszótéren nem sok anyuka fogja ugyanezt a nevet kiabálni...

Divat a celebek között az idegen nyelvű keresztnév

Nem Megyeri Csilla az egyetlen, aki különleges nevet adott a gyermekének. Tuvic Aleksandra a Borsnak korábban arról beszélt, szülés előtt kérvényezniük kellett, hogy a választott nevet anyakönyveztetni lehessen.

„A kisfiunk nevét is kiválasztottuk már, még nem árulom el, hogyan szeretnénk elnevezni. De annyit azért elmondhatok, hogy be kellett adnunk egy kérvényt, mert jelenleg ez a név nem anyakönyvezhető Magyarországon. Szerintem nem lesz gond az elfogadásával, de van egy kis átfutási idő. B-tervünk nincs, úgyhogy szeretném, ha ezt még meg tudnánk várni” – fogalmazott még augusztusban a Kőgazdag Fiatalok sztárja, akinek a kisfia végül a terv szerint a Gelencsér Mattheo Noah nevet kapta, melynek jelentése ’Isten ajándéka’ valamint ’nyugalom, vigasztalás’.