Tuvic Aleksandra elárulta: kérvényt kellett beadni a születendő babája neve miatt

Tuvic Aleksandra a Kőgazdag Fiatalok című reality sztárjaként vált ismertté, de korábban a Farm VIP-ben és a Párharc című műsorban is szerepelt. Kis híján pedig az Ázsia Expressz új évadába is belevágott. Ám most élete legfontosabb „szerepére” készül: édesanya lesz, kisfiát őszre várja. De előtte egy fontos részletet el kell intéznie.

Tuvic Aleksandra a várandósságáról mesélt (Fotó: Ripost)

Tuvic Aleksandra: „Csak most kezdem érezni, hogy terhes vagyok”

Tavasszal járta körbe a netet a gólyahír: Tuvic Aleksandra terhes. Párjával, Gelencsér Kornéllal gyermeket várnak. Rögtön le is szögezte, a picit védeni szeretné a közösségi médiától, így valószínűleg meg sem mutatja majd az interneten őt. Az elmúlt hónapokban nem is igazán nyilatkozott a várandósságáról, ám a Borssal most kivételt tett, és kedves részleteket mesélt a terhességéről és a bébi nevéről is beszélt…

„Minden rendben van a várandósságom alatt!” – újságolta el boldogan.

Lekopogom, nem volt semmilyen rosszullét, semmilyen probléma. Igazából csak most, a harmadik trimeszterben kezdem érezni, hogy terhes vagyok.

Különleges nevet választott Tuvic Aleksandra a fiának

„Nem vagyok halogatós típus, a gyerekszoba már rég készen van, és a kórházi táskáim is össze vannak pakolva. De remélem, még nem fog sietni a pici…” – fogalmazott, majd elárulta, még egy fontos papírra várnak.

A kisfiunk nevét is kiválasztottuk már, még nem árulom el, hogyan szeretnénk elnevezni. De annyit azért elmondhatok, hogy be kellett adnunk egy kérvényt, mert jelenleg ez a név nem anyakönyvezhető Magyarországon. Szerintem nem lesz gond az elfogadásával, de van egy kis átfutási idő. B-tervünk nincs, úgyhogy szeretném, ha ezt még meg tudnánk várni

– nevetett szandi-kogazdag-fiatalok-penzszoras">Kőgazdag Szandi.

„Inkább az ösztöneimben bízok”

Még elárulta, a várandóssága első időszakában nagyon aggódott, hogy mindent jól csináljon, így forródróton volt az orvosával.

„Mindennek utánaolvastam, mindenre rákerestem az interneten. Ezzel aztán felhagytam, annyi rémsztorit lehetett olvasni. Inkább az ösztöneimben bízok, na és az orvosomban, akinek már vittem is ajándékcsomagot, hogy kiengeszteljem, amiért olyan szörnyű voltam. Volt, hogy Dubajban nyaraltunk, és osztrigát ettem, egy jó nagy adagot. Vacsora után döbbentem rá, hogy terhesen lehet, hogy nem szabadott volna. Rákerestem a neten, és ott nem írták, hogy baj lenne, de felhívtam az orvosomat is – magyar idő szerint éjszaka –, hogy megnyugtasson” – idézte fel Kőgazdag Szandi jókedvűen.

