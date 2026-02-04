Liptai Claudia: "A lányom most válik igazán felnőtté"

Hamarosan visszatér a TV2 egyik legkedveltebb show-műsora: február 15-én elstartol A Nagy Duett nyolcadik évada, amelynek házigazdái ezúttal is a jól összeszokott páros, Till Attila, azaz Tilla és Liptai Claudia lesznek. Az új széria azonban az eddigieknél is különlegesebbnek ígérkezik, hiszen a versenyzők között feltűnik Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka is, Kovács Áron oldalán.
„Ez több szempontból is furcsa helyzet, de inkább különlegesnek mondanám, mert az az igazság, hogy a lányom szerintem most válik igazán felnőtté, és ezt az egész ország végignézi majd: ahogy leválik rólam, önmagáért harcol, és a saját útját járja. Ebben csak egy dolgot tehetek: nagyon örülök neki. Közben nagyon féltem Pankát. De őszinte ember vagyok, így biztosan nem fogom véka alá rejteni, ha valami nem úgy történik, ahogy gondolom; ezt azonban finoman, poénosan, anyai szeretettel együtt teszem majd meg. Az is biztos, hogy szavazatokkal is támogatom majd, de azt mindig szem előtt tartanám, hogy tényleg csak akkor szerepeljen a műsorban tovább, ha jól éli meg, és ha szeretik. Mert az is fontos, hogy az emberek szeressék, hiszen rajta kívül itt már mindenki szerepelt valamilyen más műsorban, ő pedig egy tiszta lap, akinek minden szempontból ez lesz az első televíziós szereplése” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya.
Liptai Claudia lányának, Pankának óriási biztonságérzetet ad, hogy élete első televíziós szereplése alatt az édesanyja is ott lesz mellette a stúdióban.
„Kifejezetten örülök neki, hogy ő vezeti a műsort, mert így sokkal komfortosabban érzem magam. Nagyon szeretem az anyukámat, és jó érzés, hogy ebben az új közegben ő is ott áll mögöttem – mondta Panka, akit híres szülei révén már sokan ismerhetnek, de úgy igazán most bontakozik majd ki a nagyközönség előtt. – Szerintem arra, hogy az egész ország megismer, nem igazán lehet felkészülni. Anyával mindig azt mondjuk, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérünk, mert erre egyszerűen nem lehet előre edzeni. Nem is agyalok rajta túl sokat, és érzelmileg sem közelítem meg ezt a témát, mert biztosan lesznek, akiknek szimpatikus leszek, és olyanok is akadnak majd, akiknek nem. A legfontosabb számomra az, hogy magamért, illetve magunkért legyünk ott a színpadon, és ne azért, hogy mindenkinek megfeleljünk vagy minden véleményhez alkalmazkodjunk, mert az szerintem nem egészséges.”
Panka partnere a műsorban Kovács Áron lesz, akivel már most megtalálták a közös hangot, így a felkészülés eleve biztos alapokra épül. Minden bizonnyal a próbák is gördülékenyen zajlanak majd, hiszen pontosan látják, hogyan lesznek képesek a legjobban segíteni egymást a színpadon.
Claudiával korábban már dolgoztunk együtt, és azt gondolom, hogy nagyon szeretjük is egymást, ezért meg is kérdeztem tőle: "Te normális vagy, hogy rám bízod a lányodat?!" Azt mondta, hogy a legnagyobb nyugalommal és örömmel teszi ezt. Ez nagyon megtisztelő számomra. A mentorálás borzasztóan nehéz feladat, mert alapvetően bizalomra épül: ha ő bízik bennem, akkor bármit elérhetünk. Azt érzem, ez a bizalom már az első pillanattól megvan. Az első mondatom az volt hozzá: "Bármikor nekem dőlhetsz, én a támaszod leszek, elkaplak". Ez legyen meg benne nyugalomként.
– árulta el Áron.
Claudia pontosan látja, hogy a média egyszerre képes felemelni és próbára tenni, hiszen ő maga is évtizedek óta ebben a világban él. Éppen ezért fontos, őszinte tanácsokkal látta el a lányát arról, hogyan kezelje a dicséretet és a kritikát is úgy, hogy közben önmaga maradjon.
„Mindig azt szoktam mondani neki, hogy a mai hírbe holnap a szemetet csomagolják; nincs mese, ez egy olyan helyzet, amivel úgysem tud mit kezdeni. Sokan mondják, hogy ne olvassa a kommenteket vagy ne reagáljon semmire, és én is így gondolom: semmiképp. Ez hozzátartozik a show-bizniszhez: ahogy jön a jó, úgy ömlik a rossz is, és ezzel nem lehet mit kezdeni. Ezt meg kell tanulnia kezelni, amiben nyilvánvalóan segítek majd, ha szeretné – mondta az édesanya. – Úgy gondolom, hogy erre nem lehet előre felkészülni. Egy bántó szó hirtelen nagyon fájhat, de Panka tudja, hogy örökké itt vagyok mellette. Ez egy biztos bástya számára, ahová bármikor visszatérhet. Ugyanakkor azt érzem, hogy talán másik polcon lesz: lehet, hogy az édesapja miatt, lehet, hogy miattam, de talán az emberek elnézőbbek lesznek vele, hiszen még soha nem szerepelt nyilvánosan. A legfontosabb, amit mondtam neki: adja önmagát, és mutassa meg, milyen jó humora van! Szerintem nem is lehetne jobb partnere, mint Áron, aki fellazítja, és majd nevethetnek, bármi is lesz. Arra azért kíváncsi vagyok, hogyan reagálok majd arra, ha a zsűri szórakozik vele… Persze nem szeretném, ha úgy bánnának vele, mint egy hímes tojással, de ha Kasza Tibi egyszer olyat szól, akkor megnézheti magát!" – nevetett Claudia.
Gesztesi Panka egyelőre nem fél a kritikáktól, saját bevallása szerint jól kezeli a visszajelzéseket.
„Szerencsés helyzetben vagyok, mert anyukám mindig elmondja az őszinte véleményét, ezért jól kezelem a kritikákat. Ráadásul itt majd a szakmájukban jól teljesítő emberek fogalmaznak meg véleményt, amire amúgy is kíváncsi vagyok. Nekem az a legfontosabb, hogy jól érezzem magam, de biztosan megfogadom majd azokat a gondolatokat, amiket a zsűri fogalmaz meg – tekintett a jövőbe Panka. – Már nagyon várom ezt az időszakot! Áronnal átbeszéltünk néhány dolgot a produkciókkal kapcsolatban, és nagyon örülök annak, hogy komfortosan elmondhatom neki, hogy mi az, amire nyitott vagyok, és mi az, ami távolabb áll tőlem.”
„Az a jó, hogy fiatal kora ellenére szereti a retró zenéket is! – tette hozzá Kovács Áron. – Claudia mondta is, hogy nyugodtan vegyek elő retró dalokat, hiszen gyerekkora óta bombázza ezekkel Pankát. Ez az egész kaland jól indult tehát, és szerintem így is folytatódik majd!”
