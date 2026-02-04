Liptai Claudia: "A lányom most válik igazán felnőtté"

Hamarosan visszatér a TV2 egyik legkedveltebb show-műsora: február 15-én elstartol A Nagy Duett nyolcadik évada, amelynek házigazdái ezúttal is a jól összeszokott páros, Till Attila, azaz Tilla és Liptai Claudia lesznek. Az új széria azonban az eddigieknél is különlegesebbnek ígérkezik, hiszen a versenyzők között feltűnik Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka is, Kovács Áron oldalán.

Liptai Claudia lánya igazi felnőtté vált (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Meghatóan beszél Liptai Claudia lánya tv-s szereplése kapcsán

„Ez több szempontból is furcsa helyzet, de inkább különlegesnek mondanám, mert az az igazság, hogy a lányom szerintem most válik igazán felnőtté, és ezt az egész ország végignézi majd: ahogy leválik rólam, önmagáért harcol, és a saját útját járja. Ebben csak egy dolgot tehetek: nagyon örülök neki. Közben nagyon féltem Pankát. De őszinte ember vagyok, így biztosan nem fogom véka alá rejteni, ha valami nem úgy történik, ahogy gondolom; ezt azonban finoman, poénosan, anyai szeretettel együtt teszem majd meg. Az is biztos, hogy szavazatokkal is támogatom majd, de azt mindig szem előtt tartanám, hogy tényleg csak akkor szerepeljen a műsorban tovább, ha jól éli meg, és ha szeretik. Mert az is fontos, hogy az emberek szeressék, hiszen rajta kívül itt már mindenki szerepelt valamilyen más műsorban, ő pedig egy tiszta lap, akinek minden szempontból ez lesz az első televíziós szereplése” – kezdte a hot! magazinnak az édesanya.

Gesztesi Panka és Kovács Áron lelkesen készülnek a műsorra (Fotó: hot magazin!/TV2)

Gesztesi Panka és Kovács Áron azonnal megtalálták a közös hangot

Liptai Claudia lányának, Pankának óriási biztonságérzetet ad, hogy élete első televíziós szereplése alatt az édesanyja is ott lesz mellette a stúdióban.

„Kifejezetten örülök neki, hogy ő vezeti a műsort, mert így sokkal komfortosabban érzem magam. Nagyon szeretem az anyukámat, és jó érzés, hogy ebben az új közegben ő is ott áll mögöttem – mondta Panka, akit híres szülei révén már sokan ismerhetnek, de úgy igazán most bontakozik majd ki a nagyközönség előtt. – Szerintem arra, hogy az egész ország megismer, nem igazán lehet felkészülni. Anyával mindig azt mondjuk, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérünk, mert erre egyszerűen nem lehet előre edzeni. Nem is agyalok rajta túl sokat, és érzelmileg sem közelítem meg ezt a témát, mert biztosan lesznek, akiknek szimpatikus leszek, és olyanok is akadnak majd, akiknek nem. A legfontosabb számomra az, hogy magamért, illetve magunkért legyünk ott a színpadon, és ne azért, hogy mindenkinek megfeleljünk vagy minden véleményhez alkalmazkodjunk, mert az szerintem nem egészséges.”