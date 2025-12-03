26 éve együtt – így köszöntötte fel Liptai Claudia kedvenc partnerét, Till Attilát

Liptai Claudia felköszöntötte Till Attilát, de nem is akármilyen módon. Az ország egyik legkedveltebb műsorvezetőiről soha nem látott képeket kaptunk.
Az 54. születésnapját ünneplő Tillát már többen is felköszöntötték, de az eddigi leglegendásabb talán Liptai Claudia volt.
A páros már 26 éve dolgozik együtt, és nemcsak a kamerák előtt állnak közel egymáshoz, hanem a való életben is legjobb barátok.
Claudia egy képösszeállítással köszöntötte partnerét, amin karácsonyi bulitól Claudia terhességén át mindenhol ott van mellette Tilla. Emellett pár fotózásról is kaptunk képeket a legendás műsorvezető párosról.
Claudia üzenetet is írt barátjának:
Partner in Crime!! Drága Tilla, 26 éve nevetünk, táncolunk, sírunk együtt! Kívánom, hogy ez a mai nap tegyen boldoggá, és még legalább kétszer ennyi év várjon ránk! Lávjá!!!!
Tilla válasza is árulkodik arról, hogy a barátságuk életre szóló:
Nagyon köszi!!!! És nyomjuk tovább.
A vicces és egyben megható videót IDE kattintva nézheted meg!
