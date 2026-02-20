Lajsz András életmentő műtéten esett át – Ezért retteg még mindig a felesége

Lajsz András és felesége a poklot élte át, amikor a várva várt esküvő egy komoly probléma miatt meghiúsult. A helyzet annyira súlyos volt, hogy a világbajnok mixernek életmentő műtéten kellett átesnie – az orvosok segítsége nélkül tragikus fordulatot is vehetett volna a történet.

Lajsz András műtétje óta jobban van, felesége mégis retteg (Fotó: Bors)

Felesége mentette meg Lajsz Andrást

Lajsz András feleségének sok mindent köszönhet, többek között az életét. A világbajnok bártendert párja egy csellel vette rá az orvosi vizsgálatra, ahol azt a sokkoló hírt kapták, miszerint azonnali beavatkozásra van szükség.

Elmentünk a kórházba néhány papírért, amikor azt füllentettem neki, hogy ezeket csak neki adják ki az orvosok. Közben én lebeszéltem egy vizsgálatot, ahol kiderült, hogy azonnal életmentő műtétre szorul

– nyilatkozta lapunknak Lajsz András párja, Gizi.

Az egészségügyben dolgozó nő tudta, hogy súlyosabb problémával állnak szemben, mint azt először gondolták, ezért azonnal cselekedett.

„Nagyon megterhelő volt az egész, hiszen erre nem lehetett felkészülni. Egyik pillanatban még velem volt, aztán már tolták is a műtőbe. Én egész végig kint ültem és imádkoztam”.

A világhírű mixer jobban van műtétje óta, de vár még rá néhány vizsgálat (Fotó: Bors)

Lajsz András esküvője után a nászúton történt baj

Noha, azóta már eltelt néhány hónap, és Lajsz András állapota egyre csak javul, feleségét a mai napig elfogja a rettegés, amikor férje nem veszi fel a telefont.

Volt már neki szívrohama, agyvérzése és ez a műtét. Rettegek, ha nem érem el őt telefonon

– mondta Gizi.

A műtét sem akadályozhatta meg a szerelmeseket, igaz, pár hónappal később, de végül sor került az esküvőre, ahol kimondhatták a boldogító igent. Lajsz András feleségének elmondása szerint a műtét sem állhatott szerelmük útjába, a világklasszis mixer mindenáron akarta az esküvőt.

Október 3-án a gyönyörű szertartás után a vendéglátós és párja nászútra utaztak, ahol szintén egy nem várt problémával néztek szembe: a Covid betegség tüneteit produkálták, ezért a mézesheteknek hamar vége szakadt.

Szerencsére azóta mindketten jól vannak és szervezetük is szépen erősödik.

„Jól vagyok, hála Istennek. Napról napra érzem, hogy visszanyerem a régi formám” – mondta örömmel Lajsz András.