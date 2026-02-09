Kulcsár Edina műtéten esett át: A testem teljesen megváltozott

Megműtötték Kulcsár Edinát, amiről a csodaszép édesanya Instagramon számolt be: „Túl vagyok a műtéten, amire olyan rég vártam!” Hasplasztikára szánta el magát ugyanis, amiben Horváth Gréta is motiválta.
Sajnos elég sokat vesztettem az önbizalmamból a 4. gyermekem után. A testem teljesen megváltozott. Próbáltam tenni azért, hogy visszanyerjem a régi formám. Életmódot váltottam, edzettem, egészségesen ettem, de hiába fogytam le, be kellett látnom, hogy a hasam, külső segítség nélkül már soha nem lesz a régi.
- fogalmazott Kulcsár Edina, megjegyezve, hogy Horváth Gréti hasplasztikájának eredménye csak tovább erősítette benne az elhatározást.
A műtétem 1 hete volt, ma vették ki a 2 dréncsövet, amit nagyon vártam. A műtét után, illetve ma is láttam az eredményt -ami persze még duzzadt- de egyelőre nem akarom elhinni, hogy ez tényleg az én hasam. Már nem lóg sehol a bőr és ami a legfontosabb volt, hogy a hasfalamat helyreállították, amivel annyit küzdöttem.
- fejtette ki Instagram-oldalán a sztáranyuka, akire még hosszabb gyógyulás vár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.