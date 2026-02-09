Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Abigél, Alex névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kulcsár Edina műtéten esett át: A testem teljesen megváltozott

kulcsár edina
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 21:05 / FRISSÍTÉS: 2026. február 09. 21:08
horváth grétaműtét
A sztáranyuka túl vagyok a műtéten, amire olyan rég várt. Kulcsár Edina őszintén vallott a hasplasztikáról.
Bors
A szerző cikkei

Megműtötték Kulcsár Edinát, amiről a csodaszép édesanya Instagramon számolt be: „Túl vagyok a műtéten, amire olyan rég vártam!” Hasplasztikára szánta el magát ugyanis, amiben Horváth Gréta is motiválta.

Örömhírről számolt be Kulcsár Edina
Örömhírről számolt be Kulcsár Edina / Fotó: Kulcsár Edina

Kulcsár Edina hasplasztikája részleteit is elmesélte

Sajnos elég sokat vesztettem az önbizalmamból a 4. gyermekem után. A testem teljesen megváltozott. Próbáltam tenni azért, hogy visszanyerjem a régi formám. Életmódot váltottam, edzettem, egészségesen ettem, de hiába fogytam le, be kellett látnom, hogy a hasam, külső segítség nélkül már soha nem lesz a régi. 

- fogalmazott Kulcsár Edina, megjegyezve, hogy Horváth Gréti hasplasztikájának eredménye csak tovább erősítette benne az elhatározást.

A műtétem 1 hete volt, ma vették ki a 2 dréncsövet, amit nagyon vártam. A műtét után, illetve ma is láttam az eredményt -ami persze még duzzadt- de egyelőre nem akarom elhinni, hogy ez tényleg az én hasam. Már nem lóg sehol a bőr és ami a legfontosabb volt, hogy a hasfalamat helyreállították, amivel annyit küzdöttem.

- fejtette ki Instagram-oldalán a sztáranyuka, akire még hosszabb gyógyulás vár.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu