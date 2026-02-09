Kulcsár Edina műtéten esett át: A testem teljesen megváltozott

Megműtötték Kulcsár Edinát, amiről a csodaszép édesanya Instagramon számolt be: „Túl vagyok a műtéten, amire olyan rég vártam!” Hasplasztikára szánta el magát ugyanis, amiben Horváth Gréta is motiválta.

Örömhírről számolt be Kulcsár Edina / Fotó: Kulcsár Edina

Kulcsár Edina hasplasztikája részleteit is elmesélte

Sajnos elég sokat vesztettem az önbizalmamból a 4. gyermekem után. A testem teljesen megváltozott. Próbáltam tenni azért, hogy visszanyerjem a régi formám. Életmódot váltottam, edzettem, egészségesen ettem, de hiába fogytam le, be kellett látnom, hogy a hasam, külső segítség nélkül már soha nem lesz a régi.

- fogalmazott Kulcsár Edina, megjegyezve, hogy Horváth Gréti hasplasztikájának eredménye csak tovább erősítette benne az elhatározást.

A műtétem 1 hete volt, ma vették ki a 2 dréncsövet, amit nagyon vártam. A műtét után, illetve ma is láttam az eredményt -ami persze még duzzadt- de egyelőre nem akarom elhinni, hogy ez tényleg az én hasam. Már nem lóg sehol a bőr és ami a legfontosabb volt, hogy a hasfalamat helyreállították, amivel annyit küzdöttem.

- fejtette ki Instagram-oldalán a sztáranyuka, akire még hosszabb gyógyulás vár.