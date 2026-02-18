„Minden héten kirúgtam valakit” – megfagyott a levegő a Séfek Séfe stúdiójában, Krausz Gábor döbbenetes kijelentést tett

Krausz Gábort szembesítették a múltjával a Séfek Séfe forgatásán, miután egy olyan személy bukkant fel a legújabb évadban, akivel korábban kellemetlen pillanatokat élt át. A versenyző pedig nem volt rest a sztárséf szemébe mondani a kíméletlen igazságot.

Krausz Gábor megdöbbentő pillanatokat élt át a Séfek Séfe forgatásán

Fotó: Dunántúli Napló_Löffler Péter

Krausz Gábor meglepődött visszaköszönő múltján

Kínos pillanatok valahogyan, valamikor már mindannyian átéltünk, legyen szó egy kellemetlen bakiról, egy elfelejtett névről, vagy - jelen esetben - egy elfelejtett alkalmazottról, akitől egyszer el kellett köszönnünk. Utóbbi kategóriájába tartozik Krausz Gábor is, aki most a TV2 Séfek Séfe című főzőműsorban szembesült egy egykori alkalmazottjával, aki szembesítette a kellemetlen igazsággal az édesapát. Látszólag Gábor zavarban volt, és nem ismerte fel a versenyzőt, bármennyire is próbált emlékezni.

Volt egy munkahely, ahol együtt dolgoztunk, és te kirúgtál engem...

– mondta a versenyző, mire a mesterséf meglepően reagált, mivel nem ismerte fel az egykori alkalmazottat.

A biztonság kedvéért rákérdezett a versenyzőnél, hogy hagyott-e negatív nyomot a kirúgása, mire az magabiztosan úgy felelt, hogy nem, viszont attól tartott, hogyha megjelenik a műsorban, akkor egy “negatív totemoszlopként” fog hatni a séfre. Krausz Gábor erre viccesen megjegyezte:

Hát, minden héten kirúgtam valakit, aztán nem emlékszem

- mondta a mesterséf, majd hozzátette, hogy mindez vicc, jelezve, hogy azért ő nem kőszívű főnök.