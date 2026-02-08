"Sok boldogságot" - eljegyezhette szerelmét Kozso

Örömhír érkezhetett Kozso rajongói számára, miután az Ámokfutók legendájának legújabb közösségi médiás bejegyzése arról árulkodik, a zenész eljegyezhette szerelmét. Kozso és Ágica immáron 19 éve ismeri egymást, azonban sokáig külön utakon éltek. Több mint öt éve alkotnak egy párt, és Kozso nemrég azt is elárulta, hogy tervezgeti a lánykérést. Arról nem is beszélve, hogy az énekes már a gyerekvállalásról is beszélt.

Eljegyezhette Ágicát Kozso. / Fotó: Mediaworks Archívum

Eljegyezhette szerelmét Kozso

Mindent a maga idejében. Megcsináltam, megszerveztem mindent, de egyelőre meglepetés a páromnak

- közölte Kozso nemrég a lánykérés kapcsán, azóta azonban előrelépés történehetett. Az énekes most közzétett egy fotót, amelyen Ágicával ölelkezve mosolyognak a kamerába úgy, hogy a szépséges szőkeség a kezét, amelyen egy árulkodó gyönyörű gyűrűt visel, az énekes mellkasán pihenteti:

Ebből valami izgi lesz

- zárta rövidre-

Rajongói persze egyből örömködni kezdtek a fotót látva és rögtön gratulációkba kezdtek:

Nagyon helyesek vagytok, sok boldogságot kívánok!

"Nagyon jól néztek ki, összeilletek."

Legjobb páros vagytok

- érkeztek sorra a kommentek. Egyelőre azonban csak találgathatunk, hogy tényleg megtörtént-e az eljegyzés.