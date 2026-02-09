Megszólalt Kontra György haláláról egykori kollégája: "A tekintetek mögött sorsok vannak"

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Kontra György váratlan tragédiája az egész országot megrázta. Az M1 híradósa szerelmi bánatában vetette magát vonat elé. Édesanyja elmondása szerint, fia tőle ment a sínekre halála estéjén. A közkedvelt műsorvezetőről most egykori kollégája, Takács Bence elcsukló hangon emlékezett meg kiemelve, az élet törékeny és György idejekorán távozott.

Kontra György tragédiáját nem tudja feldolgozni kollégája. Fotó: YouTube

Nem lehetett előre látni Kontra György halálát

Takács Bence szerint a közkedvelt híradós egy mindig kiegyensúlyozott, életvidám ember benyomását keltette, ezért különösen nehéz feldolgozni a tragédiát. Nem gondolta, nem is sejtette, hogy ez bekövetkezhet.

A megrázó döbbenet, amikor a hírek között egy kollégáról olvas az ember. Még most is a hátamon futkos a hideg, hogy egy ilyen életerős, egyébként velem egyidős emberről beszélünk. Mindig hitelesen szolgálta a nézőket. Talán kevesen tudják, de ez a híradós műfaj, az, hogy én beülök a kamerák mögé és beköltözök valaki otthonába, ez rettentő fegyelmezett műfaj. Itt nagyon oda kell figyelni minden hangsúlyra. Mindig frissnek kell lenni, mindig naprakésznek kell lenni, és mindig a legeslegjobbat kell tudni nyújtani és ezt a Gyuri tudta

- árulta el a Mokka vendégeként kiemelve, nehéz kollégájáról múlt időben beszélni.

A tekintetek mögött sorsok vannak. És azok a sorsok is benne vannak, amiket viszünk

- utalt Takács Bence azokra a negatív eseményekre, hírekre, amelyet egy médiában foglalkozó ember nemcsak feldolgoz a munkájához, hanem az utána is vele marad. De a műsorvezető azt is elárulta, már csak azért sem tudták előre a közmédiánál, hogy baj lehet, mert ott nem beszélnek az emberek arról, mi zajlik a munkahely falain túl.

Akik ezen a pályán mozgunk, nagyon vigyázunk a magánéletünkre. Féltjük egy kicsit, óvjuk egy kicsit, merthogy ennyi marad nekünk maximum, ami nincs kiterítve. Nem kérdezünk bele. Ha nem mondja a másik, mi nem kérdezzük

- közölte.