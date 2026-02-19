Király-Virág Anita nem kertelt: ez a véleménye a hűtlenségről

Komoly témáról írt 24 órán elérhető Instagram-történetében Király-Virág Anita. Mint ismert, a családanya és Király Viktor házassága egy időre megtört. Az énekes felvállalta, függőséggel küzdött, amitől nagyon nehezen szabadult meg, de szerencsére túljutott rajta. Dolgoztak a kapcsolatukon, és újra egymásra találtak. A köztük lévő kötelék erősebb, mint valaha, és kisfiuk, Kolen a mindenük. Ennek ellenére van, amit Anita a saját elmondása szerint is nehezen bocsájtana meg a jövőben: a megcsalást.

Király-Virág Anita a megcsalásról írt Instagramján Fotó: Metropol

Király-Virág Anita nemet mondott

Szerinted megbocsátható egy viszony? Működhet egy kapcsolat, miután kiderül?

- tették fel neki a kérdést egy közösségi médiás kérdezz-felelek során. És habár a téma önmagában véve is komoly, a sztáranyuka őszintén válaszolt:

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én személy szerint ha valakiben csalódok, vagy visszaél a bizalmammal, azután ez nagyon nehezen hozható vissza

- emelte ki, majd így folytatta:

A megcsalás mindig fájdalmas és romboló. Ugyanakkor nem minden történet fekete-fehér. Van, amikor egy viszony nem a szeretet hiányából fakad, hanem az évek óta fel nem dolgozott konfliktusból, elhidegülésből, kommunikációs hiányból vagy személyes válságból. Egyékbként nem minden kapcsolat éli ezt túl, de olyan is van, ahol ezek hozzák felszínre a problémákat. Persze miután valaki eldöntötte, hogy megbocsájtja, akkor azért mindkét félnek kell változnia

- zárta gondolatait.