Király Linda az új szerelméről: Ez lesz az első közös Valentin-napunk, nagyon várom!

Itthon a Valentin-nap csak az elmúlt két-három évtizedben terjedt el igazán, Király Linda viszont az Egyesült Államokban nőtt fel, ott a Valentin-nap jóval régebbi ünnep, vannak is gyerekkori emlékei róla.
A suliban mindenki titokban választott az osztályon belül. Mindenkinek volt saját iskolai szekrénye, a másikéba helyeztük el a titkos Valentin-napi üzeneteinket, kártyát, csokit... Cuki volt. A lányok akkor is előbb értek, mint a fiúk, nekünk előbb tetszettek ők, mint fordítva, így küldözgettük a titkos leveleket. Aztán kis csapatokban nevetgéltek együtt a lányok, pletykálva arról, ki kinek írt szerelmes levelet.
- nosztalgiázott a Borsnak az énekesnő, aki hozzátette, első szerelme pont olyan tipikus amerikai történet volt, mint amiket a filmekben látunk:
Tipikus, de nagyon szerelmes voltam az egyik legmenőbb srácba, aki ráadásul amerikaifutballista volt. De furi, duci kislány voltam, egyszer sem nézett rám, azonban egy évig szerelmes voltam belé… 13 éves lehettem akkor.
- mesélte el a plátói románcot. Ez tehát a be nem teljesült szerelme története volt, Linda túl népszerű fiút szemelt ki magának: „Biztos nyolcszáz lánytól kapott üzenetet, az én levelem eltűnt a sok között... Nem kerestem meg később, de amikor kijött a lemezem és Amerikában turnéztam, akkor rám írt, és megkérdezte, hogy nem jártam-e vele egy suliba. Megírtam, hogy de, még egy osztályba is jártunk, tök szerelmes voltam belé...” – emlékezett. Az énekesnő akkor már kapcsolatban volt, a férfi pedig házas, úgyhogy nem lett folytatása a rövid levelezésnek.
Az első komoly szerelme 17 évesen jött az életébe.
Vele már rendes kapcsolatban voltam, az végre olyan Valentin-nap volt, hogy viszonozták is az érzéseimet. Annak azonban vége már egy jó ideje. Új szerelemem van, vele ez az első közös Valentin-napunk. Nem tudom, hogy mi van tervben most szombatra, de nagyon romantikus típus
– mesélte vidáman az énekesnő, aki a telefonálás közben ért be épp a stúdióba. Február 27-én jön ki a következő új dala klippel együtt, a címet, a témát is elárulja hamarosan.
Mint mesélte, március óta van új párja. Pár évvel idősebb nála, van köze a zenéhez, de ennél többet nem szeretne elárulni.
„Elhívott egy kávéra, én azt hittem, hogy munkáról lesz szó, de randi volt. Egyből szimpatikusnak találtam... Még nem élünk együtt, de élvezzük az együttlét minden pillanatát” – mesélte kérdésünkre. Az énekesnő szerint nem elég 50-50 százalékot beleadni egy kapcsolatba, mert annak nem lesz jó vége. Úgy véli, minden változás ijesztő, de neki épp változásra volt szüksége.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.