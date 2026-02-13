Király Linda az új szerelméről: Ez lesz az első közös Valentin-napunk, nagyon várom!

Itthon a Valentin-nap csak az elmúlt két-három évtizedben terjedt el igazán, Király Linda viszont az Egyesült Államokban nőtt fel, ott a Valentin-nap jóval régebbi ünnep, vannak is gyerekkori emlékei róla.

Király Linda első szerelme plátói volt, a második már összejött

Fotó: Instagram / Király Linda

Király Linda fiatalon inkább még levelezett

A suliban mindenki titokban választott az osztályon belül. Mindenkinek volt saját iskolai szekrénye, a másikéba helyeztük el a titkos Valentin-napi üzeneteinket, kártyát, csokit... Cuki volt. A lányok akkor is előbb értek, mint a fiúk, nekünk előbb tetszettek ők, mint fordítva, így küldözgettük a titkos leveleket. Aztán kis csapatokban nevetgéltek együtt a lányok, pletykálva arról, ki kinek írt szerelmes levelet.

- nosztalgiázott a Borsnak az énekesnő, aki hozzátette, első szerelme pont olyan tipikus amerikai történet volt, mint amiket a filmekben látunk:

Tipikus, de nagyon szerelmes voltam az egyik legmenőbb srácba, aki ráadásul amerikaifutballista volt. De furi, duci kislány voltam, egyszer sem nézett rám, azonban egy évig szerelmes voltam belé… 13 éves lehettem akkor.

- mesélte el a plátói románcot. Ez tehát a be nem teljesült szerelme története volt, Linda túl népszerű fiút szemelt ki magának: „Biztos nyolcszáz lánytól kapott üzenetet, az én levelem eltűnt a sok között... Nem kerestem meg később, de amikor kijött a lemezem és Amerikában turnéztam, akkor rám írt, és megkérdezte, hogy nem jártam-e vele egy suliba. Megírtam, hogy de, még egy osztályba is jártunk, tök szerelmes voltam belé...” – emlékezett. Az énekesnő akkor már kapcsolatban volt, a férfi pedig házas, úgyhogy nem lett folytatása a rövid levelezésnek.

Király Linda párja oldalán első Valentin-napját ünnepli most

Az első komoly szerelme 17 évesen jött az életébe.

Vele már rendes kapcsolatban voltam, az végre olyan Valentin-nap volt, hogy viszonozták is az érzéseimet. Annak azonban vége már egy jó ideje. Új szerelemem van, vele ez az első közös Valentin-napunk. Nem tudom, hogy mi van tervben most szombatra, de nagyon romantikus típus

– mesélte vidáman az énekesnő, aki a telefonálás közben ért be épp a stúdióba. Február 27-én jön ki a következő új dala klippel együtt, a címet, a témát is elárulja hamarosan.