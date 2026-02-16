Ezt látnod kell: Király Linda előkelő dívaként tündökölt a budapesti divathéten

Az amerikai születésű magyar énekesnő, Király Linda is meghívást kapott a Szépművészeti Múzeumban megrendezett 17. Budapest Central European Fashion Week-re, melynek eleget téve igen látványosan drámai szerelést választott, ami szerencsére szemel láthatóan a hangulatára teljesen ellenkezőleg hatott.

Király Linda drámai feketében tündökölt az idei Fashion Weeken / Fotó: Instagram / Király Linda

Király Linda tőle szokatlan visszafogottsággal ragyogott túl mindenkit

A 42 éves énekesnő láthatóan nagyon jól érezte magát az idei divathéten, hiszen több hazai hírességgel is lencse végre kapták Dobó Kata és Janicsák Veca társaságában. Linda igazán elegánsan öltözött fel erre az alkalomra, a tőle szokatlan visszafogottsággal. Hosszú, fekete, fényes anyagú kabátot viselt, amin egy hatalmas szőrme díszelgett, ezzel kiemelve az arcát, továbbá az alsó részen bő szabású, fekete nadrágot hord. Ez az összhatás igazán elegáns és erős kontrasztot nyújt a rózsaszín háttérrel.

A rajongók szemmel láthatóan imádták az énekesnő megjelenését a közösségi oldalon, hiszen rengeteg támogató és dicsérő hozzászólás érkezett a bejegyzése alá.

Az eseményen készült képeket Király Linda Instagram oldalán megtalálhatóak!