Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt látnod kell: Király Linda előkelő dívaként tündökölt a budapesti divathéten

Budapest Central European Fashion Week
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 21:40
király lindaInstagram
Az aranytorkú énekesnő drámai megjelenéssel hívta fel magára figyelmet a 17. Budapest Central European Fashion Week rendezvényen. Király Linda bebizonyította, hogy drámai fekete is remekül áll rajta.
Amy Mans
A szerző cikkei

Az amerikai születésű magyar énekesnő, Király Linda is meghívást kapott a Szépművészeti Múzeumban megrendezett 17. Budapest Central European Fashion Week-re, melynek eleget téve igen látványosan drámai szerelést választott, ami szerencsére szemel láthatóan a hangulatára teljesen ellenkezőleg hatott. 

alt=Király Linda drámai feketében tündökölt az idei Fashion Weeken
Király Linda drámai feketében tündökölt az idei Fashion Weeken / Fotó: Instagram / Király Linda 

Király Linda tőle szokatlan visszafogottsággal ragyogott túl mindenkit

A 42 éves énekesnő láthatóan nagyon jól érezte magát az idei divathéten, hiszen több hazai hírességgel is lencse végre kapták Dobó Kata és Janicsák Veca társaságában. Linda igazán elegánsan öltözött fel erre az alkalomra, a tőle szokatlan visszafogottsággal. Hosszú, fekete, fényes anyagú kabátot viselt, amin egy hatalmas szőrme díszelgett, ezzel kiemelve  az arcát, továbbá az alsó részen bő szabású, fekete nadrágot hord. Ez az összhatás igazán elegáns és erős kontrasztot nyújt a rózsaszín háttérrel. 

A rajongók szemmel láthatóan imádták az énekesnő megjelenését a közösségi oldalon, hiszen rengeteg támogató és dicsérő hozzászólás érkezett a bejegyzése alá.

Az eseményen készült képeket Király Linda Instagram oldalán megtalálhatóak!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu