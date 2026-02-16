Elfelejtett melltartót venni: hatalmasat villantott Mihályfi Luca

A szuperszexi énekesnő, Mihályfi Luca teljesen felrobbantotta az internetet legújabb Instagram bejegyzésével a férfi rajongók nagy örömére, hiszen olyan dögös szettben mutatkozott az fashion weeken, hogy azonnal minden szem rászegeződött.

Mihályfi Luca dögös szettben mutatkozott az idei fashion weeken / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mihályfi Luca dívaként vonult végig a pink szőnyegen

A Szépművészeti Múzeumban megrendezett 17. Budapest Central European Fashion Weeken a szépséges énekesnő is megmutatta bájait, ráadásul nem akármilyen szettben. Mihályfi Luca egy testhez álló, mély kivágású fekete overált viselt, egy túlméretezett, steppelt pufi dzsekivel, amit végül egy fekete, térd alá érő magas sarkú csizmával egészített ki. A dekoltázsnál a kivágás olyan mély, hogy szinte egyértelműen látszik, hogy Luca ruha alatt alig viselt bármit is.

Ettől válik igazán merésszé és vagánnyá az énekesnő megjelenése, erről büszkén posztolt a közösségi oldalán is.

A Mihály Lucáról készült káprázatos fotókat alább tudod megtekinteni!