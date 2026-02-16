Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Elfelejtett melltartót venni: hatalmasat villantott Mihályfi Luca

Budapest Central European Fashion Week
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 18:55
Mihályfi Lucaszexi
Az énekesnőnek a Szépművészeti Múzeumban megrendezett idei divathéten is sikerült magára vonnia a figyelmet dögös megjelenésével. Mihályfi Luca egészen merész szettben mutatkozott a rendezvényen.
Amy Mans
A szerző cikkei

A szuperszexi énekesnő, Mihályfi Luca teljesen felrobbantotta az internetet legújabb Instagram bejegyzésével a férfi rajongók nagy örömére, hiszen olyan dögös szettben mutatkozott az fashion weeken, hogy azonnal minden szem rászegeződött.

alt=Mihályfi Luca tudja mi áll jól rajta
Mihályfi Luca dögös szettben mutatkozott az idei fashion weeken / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mihályfi Luca dívaként vonult végig a pink szőnyegen

A Szépművészeti Múzeumban megrendezett 17. Budapest Central European Fashion Weeken a szépséges énekesnő is megmutatta bájait, ráadásul nem akármilyen szettben. Mihályfi Luca egy testhez álló, mély kivágású fekete overált viselt, egy túlméretezett, steppelt pufi dzsekivel, amit végül egy fekete, térd alá érő magas sarkú csizmával egészített ki. A dekoltázsnál a kivágás olyan mély, hogy szinte egyértelműen látszik, hogy Luca ruha alatt alig viselt bármit is

Ettől válik igazán merésszé és vagánnyá az énekesnő megjelenése, erről büszkén posztolt a közösségi oldalán is.

A Mihály Lucáról készült káprázatos fotókat alább tudod megtekinteni!

 

