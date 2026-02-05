Megszakad a szív: Kálloy Molnár Péter visszatér a képernyőre a Kincsvadászokban

A Kincsvadászok VIP adásában szombaton 19:55-től a néhai Kálloy Molnár Péter tűnik fel, aki valódi szenvedéllyel volt a műtárgyak felé. A színész-rendezőnek ez volt egyik utolsó televíziós szereplése, elképesztő humorával pedig beragyogta a TV2 stúdióját.

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, halála mélyen megrázta az országot. A színész-rendezőnél tavaly áprilisban diagnosztizáltak daganatos megbetegedést, december 1-jén pedig örökre eltávozott.

Most pedig képernyőre kerül életének egyik utolsó szereplése, ahol a tőle megszokott pozitivitás és boldogság vette őt körül. A Kincsvadászok VIP műsorába érkezett a rendező, aki hatalmas szenvedélyt érzett a műtárgyak iránt, saját bevallása szerint igazi gyűjtő volt.

Kálloy Molnár Péter rendszeresen vásárolt antik tárgyakat különböző árveréseken. Ezúttal két 18. századi karosszékkel érkezett a műsorba, a tárgyak történetéről pedig olyan áhítattal mesélt, hogy a Kincsvadászok kereskedői is azonnal beleszerettek a tárgyakba.

Kálloy Molnár Péter felesége is osztozott vele a műtárgyak szeretetében

Az ember fejlődik, és ahogy idősödik egyre inkább elgondolkozik az idő múlásán, meg hogy milyen régiek ezek a tárgyak. Mi csak egy rövid ideig használjuk őket, de nagyon sokáig élnek. Olyan fura, hogy egy bútor még nagyon sok embernek fog örömet okozni.

A színész szenvedélye nem korlátozódott csupán a bútorok köré, saját magát igazi ólomkatona rajongónak nevezte, erről pedig egy szívhez szóló történetet is megosztott a Kincsvadászok kereskedőivel: Kálloy Molnár Péter több mint 8000 ólomkatonával büszkélkedhetett, amelyek a családi játék kellékeivé váltak.

A színész által megfestett kis bábuk sok örömet és megnyugvást hoztak számára, gyermekeivel és feleségével rendszeresen összehozta őket családi hobbi, a játék pedig olykor napokig is eltartott.