Megszakad a szív: Kálloy Molnár Péter visszatér a képernyőre a Kincsvadászokban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 13:55
vipKincsvadászokKálloy Molnár Péter
A rövid lefolyású betegségben, 55 éves korában elhunyt színész-rendező hatalmas mosolyával és pozitív személyiségével képes volt mosolyt csalni mindenki arcára. Kálloy Molnár Péter a Kincsvadászok VIP forgatásán sem okozott csalódást: viszont a halála miatt könnyes szemmel nézzük majd az adást.
Bors
A szerző cikkei

A Kincsvadászok VIP adásában szombaton 19:55-től a néhai Kálloy Molnár Péter tűnik fel, aki valódi szenvedéllyel volt a műtárgyak felé. A színész-rendezőnek ez volt egyik utolsó televíziós szereplése, elképesztő humorával pedig beragyogta a TV2 stúdióját.

Kálloy Molnár Péter egyik utolsó szereplése a Kincsvadászok VIP-ban
A Kincsvadászok VIP műsorában tűnik fel az elhunyt színész-rendező, Kálloy Molnár Péter (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Kálloy Molnár Péter igazi gyűjtő volt

Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, halála mélyen megrázta az országot. A színész-rendezőnél tavaly áprilisban diagnosztizáltak daganatos megbetegedést, december 1-jén pedig örökre eltávozott.

Most pedig képernyőre kerül életének egyik utolsó szereplése, ahol a tőle megszokott pozitivitás és boldogság vette őt körül. A Kincsvadászok VIP műsorába érkezett a rendező, aki hatalmas szenvedélyt érzett a műtárgyak iránt, saját bevallása szerint igazi gyűjtő volt.

Kálloy Molnár Péter rendszeresen vásárolt antik tárgyakat különböző árveréseken. Ezúttal két 18. századi karosszékkel érkezett a műsorba, a tárgyak történetéről pedig olyan áhítattal mesélt, hogy a Kincsvadászok kereskedői is azonnal beleszerettek a tárgyakba.

Könnyket csalt az emberek szemébe Kálloy Molnár Péter a KIncsvadászokban
Kálloy Molnár Péter halála előtt járt a Kincsvadászok VIP műsorában (Fotó: TV2)

Kálloy Molnár Péter felesége is osztozott vele a műtárgyak szeretetében

Az ember fejlődik, és ahogy idősödik egyre inkább elgondolkozik az idő múlásán, meg hogy milyen régiek ezek a tárgyak. Mi csak egy rövid ideig használjuk őket, de nagyon sokáig élnek. Olyan fura, hogy egy bútor még nagyon sok embernek fog örömet okozni.

A színész szenvedélye nem korlátozódott csupán a bútorok köré, saját magát igazi ólomkatona rajongónak nevezte, erről pedig egy szívhez szóló történetet is megosztott a Kincsvadászok kereskedőivel: Kálloy Molnár Péter több mint 8000 ólomkatonával büszkélkedhetett, amelyek a családi játék kellékeivé váltak.

A színész által megfestett kis bábuk sok örömet és megnyugvást hoztak számára, gyermekeivel és feleségével rendszeresen összehozta őket családi hobbi, a játék pedig olykor napokig is eltartott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
