Kincsvadászok VIP: Hegyi Barbara tárgyától elakad a kereskedők szava

A TV2 sikerműsorában nem jellemző, hogy elakad az öt kereskedő szava, de Hegyi Barbara Jászai Mari-díjas színművésznő olyan tárggyal érkezett a stúdióba, ami meglepettséget és döbbenetet váltott ki. A Kincsvadászok kereskedői teljes extázisba kerülnek, s mivel mindenki szeretné megszerezni a műtárgyat, hatalmas licitháború indul érte.

A Kincsvadászok kereskedői elámultak Hegyi Barbara műtárgyától (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Hegyi Barbara tárgya licitháborút robbant ki

A TV2 műtárgy-kereskedő showjába mindenki azért érkezik, hogy eladja értékes, vagy értékesnek hitt portékáját. A Kincsvadászok VIP adásaiban hazai hírességek viszik tárgyaikat a kereskedők elé, ezen a héten Demcsák Zuszsa, Balázs Andi, Peller Károly és az Animal Cannibals és Hegyi Barbara csigázza fel Fejes Tamásék érdeklődését. A Jászai Mari-díjas színművésznő két 18. századi érmetartó tarsollyal érkezik.

„Muzeális értékű két darab, az 1700-as évek közepéről származik. Van hozzá aukciós papír is, Bécsben vette a nagynéném, megbízásából jöttem” – árulta el a kereskedőknek Hegyi Barbara, aki szerepelt a Hazatalálsz című sorozatban is.

Bevallom, én semmit nem szerettem volna itt eladni, mert én szeretem a tárgyaimat, a fiam szokta is mondani, hogy múzeumban élünk!

A muzeális értékű műtárgyak teljesen elvarázsolják a Kincsvadászok szereplőit, csak kesztyűt húzva mernek hozzáérni.

„Ne haragudj, hogy úgy otthagytunk, de annyira csodásak, gyönyörű munka. Végre egy izgalmas tárgyat kaptunk, igazi különlegesség”

– szól a színésznőhöz Dr. Katona Szandra, akinek a nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése.

De nemcsak a műsor egyetlen női kereskedője szeretné megszerezni a tárgyat, hanem mindenki. Így olyan izgalmas licitháború indul, aminek kimenetele előre megjósolhatatlan.

