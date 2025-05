Mellimplantátum használtan? - Utánajártunk, mi igaz a rémhírekből!

A TV2 Napló című műsorában több nő is megszólalt, akik kis híján az életükkel fizettek azért, hogy szebb mellük legyen. „Nem sokon múlt, hogy meghaljak” – vallotta be az egyikük. A Rádió 1 Balázsék című reggeli műsorában pedig a műsorvezető, Svraka-Gévai Juli beszélt arról, hogy sürgősen meg kell műteni, mert kiszakadt az egyik mellimplantátuma. Vajon igaz lehet a szóbeszéd, hogy akár a halottakból kivett implantátumokat is beültetik és a neten olcsón lehet használt implantátumot venni?

Kiderítettük, mi igaz a mellimplantátumokról szóló rémhírekből. Fotó: Natali Kuzina / © Bors / Shutterstock

A mellimplantátum-betegséget az implantátum válthatja ki, valakinél tüdőembóliát, rákos megbetegedést okozhat. Volt, akinél életmentő műtétet kellett végrehajtani. Ez a plasztikai sebészek által is ismert. Bár nincs hivatalos protokoll arra, hogy egy szépészeti mellműtét előtt az általános műtéti kockázatokon kívül miről kell még tájékoztatni a pácienseket, több plasztikai sebész felhívja a figyelmet az egyéb rizikókra is. De lehet ennek az oka, hogy használt implantátumot ültetnek be?

Dr. Bognár Gábor plasztikai sebészt kérdeztük a mellimplantátumokkal kapcsolatos problémákról, aki szerint a beültetések előtt fontos a betegek teljeskörű tájékoztatása.

Körülbelül 80 tünetet diagnosztizáltak, melyek kialakulhatnak a mellimplantátum-betegség részeként. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindegyik jelentkezik, de fontos, hogy a páciensek tudjanak róluk. Így tudnak felelős döntést hozni

– mondta a sebészorvos és hozzátette a Nemzetközi Esztétikai Sebészeti Társaság is ismeri a problémát és többször szervez előadásokat e témában. Bár igen ritkán fellépő problémáról beszélünk, ettől függetlenül a mellimplantátum-betegség megosztja a plasztikai sebészeket.

Van olyan álláspont, mely szerint az implantátumok kevés eséllyel okozhatnak tüneteket, mert - hasonlóan egy pacemakerhez vagy beültetett műérhez - egy tokkal vannak körbevéve. Más vélemény szerint, bár objektív vizsgálat ezt nem támasztja alá, a betegség és az implantátum közötti összefüggést direkt módon nem igazolták, nem kizárt, hogy a tünetek kialakulhatnak az implantátumtól. Arra a kérdésünkre, hogy beültetnek-e használt implantátumot, a sebészorvos határozott nemmel válaszolt. Plasztikai sebész csak eredeti, gyári implantátumot ültet be, ami az eredeti csomagolásból származik, hiszen a gyártó is felelősséget vállal a termékért.