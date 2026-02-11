Mindenkit meghökkentett Kiara Lord: "Csak egymás szájában akarok lenni"

Kiara Lord mindig is nyílt lapokkal játszott A Nagy Ő-ben, amelynek az idei évadában Stohl András kísérli megtalálni az igaz szerelmet. A felnőttfilmes kezdeményezésének meg is lett az eredménye, hiszen a műsor első, várva várt csókja közte és a színész között csattant el a jakuzziban. Kiara azóta már arra is készen áll, hogy szintet lépjen a kapcsolatuk, amiről nemrég a többi lány előtt vallott.

Kiara Lord állandóan Stohl Andrásról fantáziál / Fotó: MATE KRISZTIAN

Én nem értelek titeket, mert nekem egyfolytában csak ez van a fejemben. Már nem érdekel, hogy miről beszélgetünk, már nem akarok beszélgetni, csak egymás szájában akarok lenni

- mondta el a felnőttfilmes, miután szóba került a csókolózás, amivel sikeresen meghökkentette a többi hölgyet. Panna egyébként ezután elmondta, szerinte Kiara számára ez az egész csak egy verseny, Stohl András pedig a trófea: a lényeg, hogy első legyen, de nincsenek valódi érzések.

Így írta le az első csókot Kiara Lord

Számomra rendkívüli meglepetés volt, hogy mennyire összeillünk csók szempontjából Andrással. Nem gondoltam volna, hogy ha jó is lesz a csók, ennyire jó lesz... Olyan volt, mintha magammal csókolóztam volna. Tökéletes volt a tempó, nem volt túl nyálas, és nem volt száraz sem, változatos is volt

- ecsetelte Kiara.