Mindenkit meghökkentett Kiara Lord: "Csak egymás szájában akarok lenni"

Kiara Lord mindig is nyílt lapokkal játszott A Nagy Ő-ben, amelynek az idei évadában Stohl András kísérli megtalálni az igaz szerelmet. A felnőttfilmes kezdeményezésének meg is lett az eredménye, hiszen a műsor első, várva várt csókja közte és a színész között csattant el a jakuzziban. Kiara azóta már arra is készen áll, hogy szintet lépjen a kapcsolatuk, amiről nemrég a többi lány előtt vallott.
Én nem értelek titeket, mert nekem egyfolytában csak ez van a fejemben. Már nem érdekel, hogy miről beszélgetünk, már nem akarok beszélgetni, csak egymás szájában akarok lenni
- mondta el a felnőttfilmes, miután szóba került a csókolózás, amivel sikeresen meghökkentette a többi hölgyet. Panna egyébként ezután elmondta, szerinte Kiara számára ez az egész csak egy verseny, Stohl András pedig a trófea: a lényeg, hogy első legyen, de nincsenek valódi érzések.
Számomra rendkívüli meglepetés volt, hogy mennyire összeillünk csók szempontjából Andrással. Nem gondoltam volna, hogy ha jó is lesz a csók, ennyire jó lesz... Olyan volt, mintha magammal csókolóztam volna. Tökéletes volt a tempó, nem volt túl nyálas, és nem volt száraz sem, változatos is volt
- ecsetelte Kiara.
