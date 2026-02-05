Így élte meg Kiara Lord Stohl András csókját: „Olyan volt, mintha magammal csókolóztam volna"

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Elcsattant a várvá várt csók Kiara Lord és Stohl András között. A Nagy Ő és az egykori felnőttfilmes percekig nem engedték el egymást.

Ritkán fordul elő, hogy valaki már az első pillanatban ennyire nyílt lapokkal játszik. Kiara Lord ugyanis egyáltalán nem titkolta, mit szeretne: randit kért Lékai-Kiss Ramónától azért, hogy kettesben lehessen Stohl Andrással A Nagy Ő villájában. Nem kertelt, nem taktikázott, pontosan tudta, mi a célja, és azt is, hogyan akarja elérni. A kezdeményezés pedig gyorsan eredményt hozott, hiszen a találkozó végül a műsor eddigi legemlékezetesebb pillanatává vált, ugyanis elcsattant a várva várt első csók.

Elcsattant az első csók A Nagy Ő vadonatúj évadában.
Kiara Lord Stohl András párosa szintet lépett A Nagy Ő-ben (Fotó: TV2)

Kiara Lordé lett az első csók A Nagy Ő-ben

Stohl András már a randi elején világossá tette, hogy pontosan érzi a helyzet súlyát: 

Tudom, hogy azért hívtál el, mert csókolózni akarsz

– szögezte le. A feszültség tapintható volt, a körítés pedig tökéletesen ráerősített a hangulatra: rózsaszirmokkal körbedíszített jacuzzi, pezsgő, gyertyák és egy ártatlannak induló gesztus. Kiara egy epret szeretett volna Stohl szájába adni, ám a gyümölcs végül kiesett onnan, elcsattant a csók amire már mindketten annyira vágytak.

Stohl Andrásban semmi gátlás sincsen Kiara mellett

A csók előtt Stohl András egyébként nem rejtette véka alá az érzéseit: „Te egy olyan csaj vagy, akivel iszonyatosan jól érzem magam. Semmiféle gátlás nincs bennem veled szemben” – vallotta be őszintén, majd hozzátette: „Én tudom, hogy nagyon boldogak lennénk együtt.” Kiara sem maradt adós a válasszal, bár ő sajátos megfogalmazást választott: elmondta, hogy játszótársat keres, és Stohl András kifejezetten bejön neki. Arról pedig, hogy a csók után mi változott bennük, mondhatnánk semmi, de akkor hazudnánk, hiszen Kiara még inkább belebolondult a Nagy Ő-be:

Számomra rendkívüli meglepetés volt, hogy mennyire összeillünk csók szempontjából Andrással. Nem gondoltam volna, hogy ha jó is lesz a csók, ennyire jó lesz...

 – mondta meglepve. Sőt, ennél is tovább ment: „Olyan volt, mintha magammal csókolóztam volna” A részleteket sem hagyta ki: „Tökéletes volt a tempó, nem volt túl nyálas, és nem volt száraz sem, változatos is volt.”

Stohl András habzsolta az élvezeteket.
Stohl András és Kiara Lord hosszú és érzéki csókot váltott (Fotó: TV2)

Nagy kockázatot vállalt a nagy Ő

Kiara megjegyezte, hogy Stohl András élvezte a csókot, és teljesen megadta magát a pillanatnak. Mindez azonban nemcsak érzelmi, hanem társadalmi szempontból is beszédtéma lett, hiszen nem hagyható figyelmen kívül: Stohl András egy volt felnőttfilmessel csókolózott ország-világ előtt. Hogy ez kinek mit jelent, az már nézőpont kérdése, az viszont biztos, hogy A Nagy Ő történetének egyik legemlékezetesebb első csókja született meg a pezsgőbuborékok között, és van egy olyan érzésünk, hogy ez még csak a kezdet...

 

