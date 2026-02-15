Jennifer Aniston dupla randira készül Brad Pitt-tel, ezzel teszteli új pasiját

Most valósággá válik az, ami évekkel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna! Azt beszélik, hogy Jennifer Aniston „tesztelné” az új kedvesét egy közös randin az exférjével, Brad Pitt-tel és annak élettársával. A Jóbarátok sztárja azt szeretné, ha élete két legfontosabb férfija (a múltjából és a jelenéből) megismerkedne - írta a meg a hot! magazin.

Jennifer Aniston Instagramján nem oszt meg párjáról túl sok mindent

Fotó: Nancy Kaszerman

Jennifer Aniston párja azonnal a média kereszttüzébe került

Az, hogy Jennifer bemutatná Jim Curtis wellness coachot Brad Pittnek és Inés de Ramonnak, egyfajta bizalmi teszt, ugyanis Jen nem akarja szétválasztani az élete egyes részeit, vagy úgy tenni, mintha Brad már nem számítana

– állította egy informátor a New Idea magazinnak ahol kifejtette: „Amit igazán látni akar, az az, hogyan viselkedik Jim, amikor szemtől szemben van Braddel, a közös múltjukkal és az exférje sztárságának szupererejével. Ha Jim képes meghátrálás nélkül kezelni a helyzetet, Jen szerint ez sokat elárul arról, mennyire bízik benne és a kapcsolatukban.”

Jennifer Aniston Brad Pitt-tet is viszi magával a randijára

Fotó: Michael Kovac / hot! magazin/Getty Images

Jennifer Aniston 2026-os célja, hogy végre révbe érjen a magánéletében

Jennifer és Brad még 1998-ban kezdtek randevúzni, rögtön ők lettek Hollywood álompárja, 2000 júliusában össze is házasodtak. 2005 januárjában, hét év után mégis szakítottak, mivel Brad a Mr.&Mrs. Smith című film forgatása alatt összeszűrte a levet Angelina Jolie-val. Brad és Angelina 2014-ben össze is házasodtak, három gyermekük született, hármat pedig adoptáltak. Időközben Jen férjhez ment Justin Theroux színészhez, akitől azonban két év után elvált. Brad válópere is megkezdődött Jolie-val, évekig tartó pereskedést, gyűlölködést vonva maga után. Brad és Jen kapcsolata azonban nem romlott meg, hanem barátsággá alakult át. Hogy mi a titkuk? Azok a váratlan és kedves gesztusok, amelyek bizonyítják, hogy az igazi barátság még Hollywoodban is túlélheti a szerelmet és a show-bizniszben szokásos drámákat.

Jent és Bent évtizedes barátság fűzi egymáshoz

Fotó: Emma McIntyre / hot! magazin/Getty Images

Jennifer Aniston filmek helyett inkább magánéletével pörög

„Jen évek óta ismeri a jelenlegi partnerét, de csak tavaly kezdtek randizni. Novemberben a friss szerelmespár hivatalossá tette a kapcsolatot az Instagramon egy cuki ölelkezős képpel, Jim pedig elkísérte Jennifert az első közös vörös szőnyeges eseményükre. Jen azt reméli, Jim elfogadja, hogy Brad mindig is a múltja része lesz, és jó fejként viselkedik majd a vacsorán, megmutatva: úgy tud létezni Jen életében, hogy alkalmazkodik a körülményekhez” - mesélte az informátor.