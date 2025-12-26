„Minden szeretetemet küldöm nektek” – Jennifer Aniston így ünnepel új párjával

A Jóbarátok sztárja, Jennifer Aniston pár hónapja tette hivatalossá párkapcsolatát az 50 éves hipnoterapeutával, Jim Curtisszel. Az 56 éves színésznő bepillantást engedett az idei karácsonyi ünneplésébe: igazán meghitt és ünnepi fotókat tett közzé az Instagram-oldalán.

A Jóbarátok sztárja, Jennifer Aniston idén nagy szerelemben tölti a karácsonyi ünnepeket / Fotó: Featureflash Photo Agency

Nem is lehetne Jennifer Aniston ennél szerelmesebb?

A színésznő és párja számára izgalmas ez az idei karácsony, hiszen most először ünnepelnek együtt ketten, illetve a szeretetteikkel. Jennifer még December 25-én osztott meg nagyon hangulatos fotókat a követői számára a közösségi oldalán.

Minden szeretetemet küldöm NEKTEK! Boldog ünnepeket!

– írta a képekhez a világsztár, amelyeken kutyái, barátai, valamint Curtis is feltűnik, amint egy kisbabával játszik.

Jen imádja ezt az időszakot. Az ünnepek alatt lelassul, igazán élvezi az otthonát, és időt tölt azokkal, akiket szeret. Nagyon boldog, hogy idén Jimmel töltheti ezt az időt

– nyilatkozta egy színésznőhöz közelálló forrás.

A kapcsolatuk hivatalossá tétele után néhány hónappal, novemberben jelentek meg először nyilvánosan az ELLE Women in Hollywood eseményén. Egy ELLE-nek adott interjúban Aniston egészen rendkívülinek nevezte a barátját, és elmagyarázta, hogy a hipnózis csak egy a sok dolog közül, amivel foglalkozik – írja a People.

Nagyon különleges, teljesen hétköznapi és rendkívül kedves ember, aki segíteni akar az embereknek gyógyulni, feldolgozni a traumáikat, és a megrekedtségből a tisztánlátás felé továbblépni nekik

– áradozott a színésznő az új párjáról.