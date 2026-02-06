„Nem léphetek rá a lábamra” – Túl van a műtéten Horváth Tamás felesége!

Horváth Tamás és felesége éppen a kilencedik házassági évfordulójukat ünnepelték egy álomnyaraláson. Ám hirtelen rémálommá alakult az ünneplés, mivel Péterfi Andrea súlyos balesetet szenvedett. Azóta megküzdöttek az utazási irodával és a reptér személyzetével is, hogy végre hazajussanak. A műtét megtörtént, és most újabb részletek derültek ki a sztárfeleség állapotáról.

Péterfi Andrea balesete óta nehéz napokat élt át (Fotó: TV2)

Péterfi Andrea, férje közösségi oldalán számolt be a műtétről, ami szerencsére a terv szerint alakult.

Próbálunk berendezkedni a megváltozott járásom miatt. A műtét úgy zajlott, hogy beraktak egy hosszú szeget, ami a térdemtől a bokámig tart. Összesen öt csavar került a lábamba, feljebb kettő, lejjebb pedig három. A műtét jól sikerült és most hat hétig egyáltalán nem léphetek rá, így meg kell tanulnom járókerettel járni és gyógytornáznom is kell

– mondta férje közösségi oldalán a sztárfeleség, aki jelenleg otthonában tölti a kényszerpihenőt.

Horváth Tamás felesége mindenkinek köszönetet mondott

„Nagyon hálás vagyok, hogy megműtöttek, itt Dunaújvárosban és hálás vagyok a doktor úrnak is, hogy fogadott és tartotta a lelket bennünk. Külföldről is minden üzenetünkre válaszolt és mindenféle segítséget megadott. Nagyon jó döntésnek érzem, hogy hazajöttem és ő műthette meg a lábamat, mivel ebben a kórházban születtem és itt szültem meg a gyermekemet is, illetve édesanyámat is annak idején itt műtötték” – árulta el Péterfi Andrea.

Horváth Tamás és Péterfi Andrea nehéz hónapok elé néznek (Fotó: Czinege Melinda)

Horváth Tamás felesége nagy erőt kapott a rajongóktól

Nagyon jól esett nekem és tartotta bennem az erőt a sok kedves üzenet, amiket kaptam. Amikor fájdalomcsillapító nélkül, ezekkel a hatalmas megpróbáltatásokkal utaztunk haza, akkor esküszöm, jobb volt olvasni ezeket az üzeneteket, mint egy gyógyszer

– mesélte férje közösségi oldalán Péterfi Andrea.

A házaspár élete a baleset után jelentősen megváltozott, mivel az énekesnek az eddiginél is nagyobb figyelmet kell fordítania szerelmére. „Nyilván Tomi a legnagyobb hősöm, mivel amit eddig végigvitt és innentől is amit még végig fog a következő hetekben, az emberfeletti. Teljesen rá leszek szorulva, mivel ha a szoba másik oldalán van a távirányító, akkor már nem tudom elérni és segítenie kell nekem” – jegyezte meg Péterfi Andrea.