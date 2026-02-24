Nagy fordulat Horváth Éva egészségi állapotában: mégsem lesz szükség műtétre?

Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett motorbalesetet Balin, és azóta is a nyílt lábszár- és bokatörésének következményeivel küzd. Most azonban pozitív híreket osztott meg állapotáról.
Az egykori szépségkirálynő sérülése nem az utolsó megpróbáltatás volt: a baleset után baktérium támadta meg a szervezetét, amelynek következtében majdnem elveszítette a lábát. Az orvosok küzdelmének hála erre végül nem került sor, ám a nehézségek ezzel még nem értek véget.
Az elmúlt évben nem gyógyult megfelelően a lába, ezért orvosai néhány hónapja úgy döntöttek, hogy csípőtranszplantációs műtétre lehet szüksége, mivel a csont nem forrt össze.
Ám az én fejemben egyszerűen nem létezett ilyen forgatókönyv, nem akartam újra műtőasztalra feküdni. Tudtam jól, minden követ megmozgatok, hogy elkerüljem a beavatkozást
- mondta Éva.
Ezt követően egy rehabilitációs intézménybe került, ahol egy hónapot töltött. Itt speciális gépek segítségével mérték, mennyire terhelheti a lábát, és fokozatosan ismét talpra állították. A legutóbbi röntgenfelvétel után orvosa a váróterembe sietett hozzá a jó hírrel: nem lesz szükség műtétre. Bár az orvosa sem értette pontosan, hogyan történt, Éva csontja gyógyulni kezdett.
Éva, pezsgőt bontunk, nem lesz műtét!
- idézte fel az orvosa szavait.
Bár még sok munka vár rá a teljes felépülésig, végre maga mögött hagyhatta a baktériumfertőzést és a hosszas egészségügyi kezeléseket. Már edzőterembe is jár, és fiával, Alexszel is aktívan tud játszani.
Éva jelenleg írónővel dolgozik együtt, hogy könyvben mesélje el a történetét. A kórházban kezdett el naplót vezetni érzelmeiről, az orvosok tanácsára. Mivel saját bevallása szerint nem traumaként élte meg a történteket, ma már meglepő könnyedséggel tekint vissza az elmúlt időszakra.
A könyvvel az a célja, hogy erőt adjon másoknak, és megmutassa: még a kilátástalannak tűnő helyzetekből is van kiút - írja a Story.
