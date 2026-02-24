Nagy fordulat Horváth Éva egészségi állapotában: mégsem lesz szükség műtétre?

Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett motorbalesetet Balin, és azóta is a nyílt lábszár- és bokatörésének következményeivel küzd. Most azonban pozitív híreket osztott meg állapotáról.

Horváth Éva balesete után végre jobban van

Így épült fel Horváth Éva

Az egykori szépségkirálynő sérülése nem az utolsó megpróbáltatás volt: a baleset után baktérium támadta meg a szervezetét, amelynek következtében majdnem elveszítette a lábát. Az orvosok küzdelmének hála erre végül nem került sor, ám a nehézségek ezzel még nem értek véget.

Az elmúlt évben nem gyógyult megfelelően a lába, ezért orvosai néhány hónapja úgy döntöttek, hogy csípőtranszplantációs műtétre lehet szüksége, mivel a csont nem forrt össze.

Ám az én fejemben egyszerűen nem létezett ilyen forgatókönyv, nem akartam újra műtőasztalra feküdni. Tudtam jól, minden követ megmozgatok, hogy elkerüljem a beavatkozást

- mondta Éva.

Ezt követően egy rehabilitációs intézménybe került, ahol egy hónapot töltött. Itt speciális gépek segítségével mérték, mennyire terhelheti a lábát, és fokozatosan ismét talpra állították. A legutóbbi röntgenfelvétel után orvosa a váróterembe sietett hozzá a jó hírrel: nem lesz szükség műtétre. Bár az orvosa sem értette pontosan, hogyan történt, Éva csontja gyógyulni kezdett.

Éva, pezsgőt bontunk, nem lesz műtét!

- idézte fel az orvosa szavait.

Bár még sok munka vár rá a teljes felépülésig, végre maga mögött hagyhatta a baktériumfertőzést és a hosszas egészségügyi kezeléseket. Már edzőterembe is jár, és fiával, Alexszel is aktívan tud játszani.

Éva jelenleg írónővel dolgozik együtt, hogy könyvben mesélje el a történetét. A kórházban kezdett el naplót vezetni érzelmeiről, az orvosok tanácsára. Mivel saját bevallása szerint nem traumaként élte meg a történteket, ma már meglepő könnyedséggel tekint vissza az elmúlt időszakra.

A könyvvel az a célja, hogy erőt adjon másoknak, és megmutassa: még a kilátástalannak tűnő helyzetekből is van kiút - írja a Story.