Hatalmas küzdelmen van túl Horváth Éva: Az amputációtól való rettegés után ma már táncol

Horváth Éva élete egyik legnehezebb időszakát élte át az elmúlt évben. Tavaly novemberben Balin motorbalesetet szenvedett, amely során nyílt bokatörése lett. Azonnali műtétre volt szükség, vasakat és csavarokat helyeztek a lábába, ám a felépülést súlyos komplikációk nehezítették: a seb elfertőződött, és egy időre még az amputáció lehetősége is felmerült.
Ősszel a közösségi médiában ijesztő találgatások kaptak szárnyra, miszerint Évának sürgősen amputálni kellett a lábát. Ennek tisztázása végett Éva exkluzív interjút adott a Tények Plusznak, ahol egyértelműen cáfolta a híreszteléseket. Elmondta: szó sincs amputációról, sőt, hamarosan a csavarokat is eltávolítják a lábából.
A fizikai fájdalmak mellett a történtek lelkileg is mély nyomot hagytak benne, ugyanakkor új irányt is mutattak számára.
Azt érzem, hogy fejlődtem szellemileg és lelkileg is. Olyan változáson mentem keresztül, hogy már érzékelem, kinek mire lehet szüksége az életében. Elkezdtem ebbe az irányba nyitni, és úgy érzem, az is lehetett az oka ennek a balesetnek, hogy a jövőben másokon segítsek, energiát adjak, gyógyítsak
– fogalmazott sejtelmesen, hozzátéve: van még egy oka a történteknek, amiről egyelőre nem szeretne beszélni.
Az október különleges mérföldkő volt számára. Végre megtörtént, amire 11 hónapja várt: a fixateur, vagyis a csavarok, amelyek hónapokon át rögzítették a bokáját, eltávolításra kerültek. Ez nem csupán fizikai beavatkozás, hanem szimbolikus visszatérés az életbe, az újrakezdés jele. Horváth Éva TikTokon így mesélt a nagy pillanatról:
Képzeljétek el, itthon vagyok, és végre kikerült a fixateur a lábamból! Hihetetlen érzés, nagyon kíváncsian vártam már, hogy milyen lesz, amikor kiveszik. És képzeljétek, tényleg nem fájt, számomra is alig hihető. Mindenkit szeretnék biztatni, aki hasonló helyzetben van: ne féljetek tőle, mert teljesen kibírható! Viszont a fájdalomcsillapító, amit bevettem, nagyon megviselt, igazi „lórúgás”, ahogy korábban is említettem. Ezért ma itthon maradtam, köntösben, és vízszintesbe kellett tennem magam. Mindenképpen el akartam mondani, hogy 11 hónap után végre kikerült! Nagyon furcsa érzés, hogy most már mozgathatom a lábam jobbra-balra, és nincs semmi, ami akadályozna a mozgásban. Pár nap kell majd, mire hozzászokom ahhoz, hogy a lábamban nincs semmi, de a lényeg: túl vagyok rajta!
Éva az ünnepekre is különösen készült. TikTokon bejelentette, hogy karácsonyra járni fog, és az ígéretét teljesítette: nemcsak hogy képes volt lépni, hanem táncolni is tudott. A rajongók azonnal támogató és elismerő üzenetekkel árasztották el. „Csodállak! Végigvinni ezt az egész történetet, a fájdalmakat, a gyerekek hiányát… fantasztikus kitartás!” – írta egyik követője. Egy másik így fogalmazott: „Ez igen, nagyon nagy előrelépés, Éva! Mielőbbi teljes gyógyulást kívánok neked.”
Több mint egy évnyi küzdelem, számtalan műtét és rengeteg fájdalom kellett ahhoz, hogy Horváth Éva újra teljes életet élhessen. A csavarok eltávolítása, a járás és a tánc ismét lehetővé vált számára, és bizonyítja: Horváth Éva megállíthatatlan.
