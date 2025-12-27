Hatalmas küzdelmen van túl Horváth Éva: Az amputációtól való rettegés után ma már táncol

Horváth Éva élete egyik legnehezebb időszakát élte át az elmúlt évben. Tavaly novemberben Balin motorbalesetet szenvedett, amely során nyílt bokatörése lett. Azonnali műtétre volt szükség, vasakat és csavarokat helyeztek a lábába, ám a felépülést súlyos komplikációk nehezítették: a seb elfertőződött, és egy időre még az amputáció lehetősége is felmerült.

Horváth Éva lába olyan súlyosan megsérült, hogy amputációval riogatták

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Horváth Éva balesete után elkezdődtek a pletykák

Ősszel a közösségi médiában ijesztő találgatások kaptak szárnyra, miszerint Évának sürgősen amputálni kellett a lábát. Ennek tisztázása végett Éva exkluzív interjút adott a Tények Plusznak, ahol egyértelműen cáfolta a híreszteléseket. Elmondta: szó sincs amputációról, sőt, hamarosan a csavarokat is eltávolítják a lábából.

A fizikai fájdalmak mellett a történtek lelkileg is mély nyomot hagytak benne, ugyanakkor új irányt is mutattak számára.



Azt érzem, hogy fejlődtem szellemileg és lelkileg is. Olyan változáson mentem keresztül, hogy már érzékelem, kinek mire lehet szüksége az életében. Elkezdtem ebbe az irányba nyitni, és úgy érzem, az is lehetett az oka ennek a balesetnek, hogy a jövőben másokon segítsek, energiát adjak, gyógyítsak

– fogalmazott sejtelmesen, hozzátéve: van még egy oka a történteknek, amiről egyelőre nem szeretne beszélni.

Horváth Éva gyermekeit nem látta hónapokon keresztül

(Fotó: evahorvathofficial/hot! magazin)

11 hónap után visszakapta a lábát

Az október különleges mérföldkő volt számára. Végre megtörtént, amire 11 hónapja várt: a fixateur, vagyis a csavarok, amelyek hónapokon át rögzítették a bokáját, eltávolításra kerültek. Ez nem csupán fizikai beavatkozás, hanem szimbolikus visszatérés az életbe, az újrakezdés jele. Horváth Éva TikTokon így mesélt a nagy pillanatról: