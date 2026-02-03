Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Meglepő dolgot mondott Horváth Éva kisfia, így reagált az egykori szépségkirálynő

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 18:30
Horváth Éva már tudja, minek öltözik farsangkor a kisfiával.

Horváth Éva számára egészen pokoli lehetett az utóbbi bő 1 év, ugyanis motorbalesetet szenvedett Balin, aminek következtében súlyosan megsérült a lába, rengetegszer kellett műteni és nagyon sok időt töltött a kórházban – ráadásul alig láthatta gyermekeit, akik rettenetesen hiányoztak neki ebben a megterhelő időszakban.

Horváth Éva / Fotó: Szabolcs László

Szerencsére már sokkal jobban van Horváth Éva, ugyanis nemrég bejelentette, hogy végre összeforrtak a csontjai, így elindulhat a gyógyulás hosszú, rögös útján. Csodával határos módon szinte mindig pozitív volt a hozzáállása, akármennyire is aggasztó volt a helyzet – egy ideig sajnos azon is izgulhatott, hogy vajon megmarad-e a lába.

Horváth Éva most egy különleges posztot tett ki, ugyanis elárulta, hogy a kisfia egészen meglepő dolgot mondott neki a minap.

Azt mondja Alex, ő királylány szeretne lenni 😁 👸🏻, ( tiszta anyja ez a gyerek😂) 
Mondtam neki, ha az nem is , de mit szólna egy jó királyfihoz 😌🤴, tetszett neki az ötlet :) 
Így ki is találtuk a farsangi jelmezünket!

– osztotta meg követőivel Horváth Éva, aki egy cuki közös képet is mellékelt a fiatalabbik kisfiával:

 

