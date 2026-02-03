Meglepő dolgot mondott Horváth Éva kisfia, így reagált az egykori szépségkirálynő

Horváth Éva számára egészen pokoli lehetett az utóbbi bő 1 év, ugyanis motorbalesetet szenvedett Balin, aminek következtében súlyosan megsérült a lába, rengetegszer kellett műteni és nagyon sok időt töltött a kórházban – ráadásul alig láthatta gyermekeit, akik rettenetesen hiányoztak neki ebben a megterhelő időszakban.
Szerencsére már sokkal jobban van Horváth Éva, ugyanis nemrég bejelentette, hogy végre összeforrtak a csontjai, így elindulhat a gyógyulás hosszú, rögös útján. Csodával határos módon szinte mindig pozitív volt a hozzáállása, akármennyire is aggasztó volt a helyzet – egy ideig sajnos azon is izgulhatott, hogy vajon megmarad-e a lába.
Horváth Éva most egy különleges posztot tett ki, ugyanis elárulta, hogy a kisfia egészen meglepő dolgot mondott neki a minap.
Azt mondja Alex, ő királylány szeretne lenni 😁 👸🏻, ( tiszta anyja ez a gyerek😂)
Mondtam neki, ha az nem is , de mit szólna egy jó királyfihoz 😌🤴, tetszett neki az ötlet :)
Így ki is találtuk a farsangi jelmezünket!
– osztotta meg követőivel Horváth Éva, aki egy cuki közös képet is mellékelt a fiatalabbik kisfiával:
