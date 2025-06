"A ciszta nagyon rövid idő alatt többszörösére nőtt" - először szólalt meg műtétje után HEL Reni

A Bors elsőként számolt be arról, hogy június első napjaiban komoly műtéten esett át Kovács Renáta, a Házasság első látásra második évadának egyik szereplője. A jellegzetes tusvonaláról elhíresült, fekete hajú szépség a reality során Wollner Péter Brumi felesége lett, és bár sokáig úgy tűnt, jól kiegészítik egymást, a frigy végül mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Házasság első látásra Reni a Borsnak nyilatkozott a műtét után (Fotó: László Szabolcs)

Reni viszont egy csapásra a felkapott influenszerek, mondhatni celebek között találta magát, gyakorlatilag minden egyes bejegyzését nagy érdeklődés övezi, százakat, ha nem ezreket érdekel, hogy éppen mi történik vele. Kutyája, Masni halálakor a fél ország együtt érzett vele, az pedig nagy aggodalmat váltott ki, amikor a hét elején a kórházból jelentkezett be.

„Kedves mindenki, aki valamilyen formában érdeklődött. Sajnos volt egy cisztám, ami rohamosan nőtt, így ez eltávolításra került. Túl vagyok a műtéten, minden rendben van, már sétáltam is, szóval no para, megmaradok. Köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám ma, vagy érdeklődött, küldtétek nekem az erőt. Remélem, minél hamarabb hazamehetek és élhetem az életem úgy, ahogy előtte is. Puszi”

- írta Házasság első látásra Reni a Facebookon az operációt követően.

Házasság első látásra Reni nem tagadja, nagyon megijedt

A Bors elérte a TV2 sikerműsorának sztárját, aki kedd estére már hazamehetett a kórházból. Reni megkeresésünkre elmondta, körülbelül két éve fedezte fel a combjában az azóta eltávolított cisztát, és már akkor megvizsgáltatta. Majd rémülten vette észre, hogy a daganat hirtelen rengeteget nőtt!

„Nagyon megijedtem! Azt vettem észre ugyanis, hogy a combom egy érzékeny részén lévő ciszta nagyon rövid idő alatt többszörösére nőtt. Azonnal éreztem, hogy nem fogom megúszni a műtétet, akkora méretű lett ugyanis a daganat, hogy muszáj volt eltávolítani. A kórházban az orvosok szerencsére nagyon kedvesek és profik voltak. A műtét maga körülbelül másfél órát vett igénybe, altattak. Az operáció jól sikerült, de most még vigyáznom kell magamra, a sebnek pedig gyógyulnia kell. Az volt a mázlim, hogy a ciszta nem volt rosszindulatú, csak víz volt benne, de a mérete valóban megrémített”

- mesélte a Borsnak a Házasság első látásra szereplője.