Kincsvadászok VIP: Harsányi Levente elképesztő ereklyével érkezett

Szombaton vadonatúj résszel folytatódik a hazánk kedvenc műtárgy-kereskedő showjának VIP évada. A Kincsvadászok kereskedőihez ma Falusi Mariann, Wolf Kati, Fekete László, Ifj. Richter József és Harsányi Levente érkezik értékesnek gondolt, izgalmas történettel bíró tárgyaikkal.

A Kincsvadászok szereplői mindig nagyon várják, melyik magyar híresség érkezik a VIP adásokba (Fotó: TV2)

Harsányi Levente barátságot köszönhet a Kincsvadászoknak

Mai napig jó szívvel emlékszik vissza a műsor forgatására a sikeres műsorvezető, úgy érezte magát, mint egy érettségi találkozón. Harsányi Levente egy irodalom történeti ereklyével érkezett a Kincsvadászok VIP stúdiójába, ami akkori párja családi öröksége. Obersovszky Lara nagypapája, Obersovszky Gyula író volt, aki a forradalom kitörése után 1956. október 24-én megalapította az Igazság című lapot, a szabadságharc leverését követően pedig a szamizdat ősének tekintett Élünk című illegális lapot. 1957-ben halálra ítélték, ezt életfogytig tartó börtönbüntetésre változtatták, végül 1963-ban szabadult.

„A forgatás óta rengeteg minden történt velem, meghalt a bátyám, lelépett a menyasszonyom” – mesélte őszintén a Borsnak a televíziós.

De akkor még együtt voltunk, a nagypapája legendás írógépét vittem licitre. A forgatás tényleg olyan volt, mintha az érettségi találkozómra érkeztem volna, mindenki imádott, én is imádtam mindenkit, viccen kívül. 30 éve vagyok a pályán, de rég éreztem magam ennyire jól, mint ott a stúdióban. Mint amikor Mózes szétnyitotta a tengert, őrületesen jó élmény volt! Szuper volt, bent az ügynökök is, én csak így hívtam Fejes Tamásékat, nagyokat nevettünk. Mindig jó a visszajelzés, ha látod, hogy amit te képviselsz, az megérkezik. Magyarán, hogy ne szomorkodjunk, ott sem engedtem, hogy rossz kedv legyen. Mikor beléptem, de még mielőtt bármit szólhattam volna, mondták, hogy Á, de jó és már nevettünk is, pedig még semmi nem történt. Nem tudom, utána miket mondtam, biztos a szokásos hülyeségeket, de tetszett nekik, imádtam!

Obersovszky Lara nagypapájáé, a híres író, Obresovszky Gyuláé volt az írógép (Fotó: TV2)

Áttörést hozott az életében a műsor

Harsányi Levente – aki nemrég saját műsort kapott – azt mondja, több dolgot is köszönhet a Kincsvadászok VIP műsornak.