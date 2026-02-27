Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Harcsa Norbert beleállt: „Amíg Magyar Péter a NER-ben volt, ezek megölték volna”

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 13:47
Kapu TiborHarcsa Norbertbaloldali szavazó
A népszerű, bokszoló-influenszer jókat derül a baloldalról hozzá befutó fenyegetéseken, hiszen pontosan tudja, hogy a „kemény legények” csak addig bátrak, amíg négy fal között a klaviatúra előtt ülve ígérnek „irdatlan verést” a harcban edzett sportembernek. Harcsa Norbert most elmondta, mit is gondol a Magyar Pétert messiásként látó fura brigádról.
Bors
Harcsa Norbert sajátos, éles humorával már jó ideje meghódította a küzdősportokat kedvelő közönséget. A bokszoló eleinte kizárólag sporttémában nyilatkozott meg a TikTokon, de idén év elején eljött számára az a pont, amikor úgy döntött, nem hallgat tovább. Harcosként állt ki a béke pártján. Norbert a Nekem mondod?! podcast legújabb epizódjában osztotta meg gondolatait a műsorvezető hármassal és a nézőkkel.

Harcsa Norbert csak nevet a baloldali trollok rohamán
Harcsa Norbert csak nevet a baloldali trollok rohamán (Fotó: Nekem mondod?!)

Harcsa Norbert: „Álljon meg a menet! Hát hol tartunk?!”

Próbáltam magam távol tartani a politikától, mert nyilván ez egy darázsfészek. De aztán felhúztak… Kapu Tibor azt mondta az újévi beszédében, hogy sikerekben gazdag, áldott, boldog új esztendőt kíván mindenkinek és a különbségeink ellenére sokkal több bennünk a közös, mint gondolnánk és ne öljük meg egymást annak ellenére sem, hogy jön a választás. Ezután a kommentelők egy része lehordta őt mindenféle senkiházi propagandistának, mire én azt mondtam: Álljon meg a menet! Hát hol tartunk? 

Ő a nemzetünk büszkesége, egy tudós, űrhajós ember. Ráadásul végtelenül szimpatikus fickó”

 – kezdte a stúdióban Harcsa Norbert.

Harcsa Norbert rámutatott a baloldali szavazok ellentmondásos viselkedésére is
Harcsa Norbert rámutatott a baloldali szavazók ellentmondásos viselkedésére is - A stúdióban Lotfi Begi, Harcsa Norbert, Szabó András Csuti, Tóth Szabi beszélgettek (Fotó: YouTube)

Az ellenzéki szavazók egy fura társaság”

A bokszoló-influenszer végül kitért arra is, hogy mit is gondol az őt fenyegető, baloldali trollhadseregről, és a Magyar Pétert messiásként követő csürhéről. „Én a tényeket szoktam mondani és nem megyek bele mélyen. Arról szoktam beszélni, hogy Párizsban több a migráns, mint Budapesten, de ebbe is bele tudnak kötni, pedig igaz. Kapom az ívet rendesen. Akik régóta követnek, azok közül van, hogy leírják, hogy bár nem szeretik a kormányt, de engem bírnak. Ez azért felemelő… De rengeteg a kamuprofil. Onnan jönnek olyan üzenetek, hogy majd a választások után emlékezni fognak a videóimra. Az ellenzéki szavazók egy fura társaság. Akik felháborodtak Lázár János szerencsétlen kijelentésén, éppen azok írták nekem, hogy itthon nem a migránsoktól kell félni, hanem a fajtámtól. De ugyanezek támadják például Gáspár Evelint is. A baloldali szavazók ugyanazok, akik a messiásukat két évvel ezelőtt még keresztre feszítették volna. Amíg Magyar Péter a NER-ben volt, ezek megölték volna.

 Most pedig ő számukra a legeslegjobb a világon és nem lehet kritikával illetni. 

Ha pedig valaki azt gondolja, hogy a problémák ellenére is az a jobb, ha nincs változás, mert kiszámíthatóság és biztonság van, akkor azt megvették és propagandista. Szóval ez agyrém!” – jelentette ki az Exatlon sztárja.

 

