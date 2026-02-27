Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, tisztázza, miben egyeztek meg Zelenszkijjel!

"Magyar Péter az ukránok mellé állt" - jelentette be a közösségi oldalán Lázár János, egy videó kíséretében.
Tisztázza, miben állapodott meg Zelenszkijjel!
- tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.
Lázár János a videójában kitért Magyar Péter szerepére is, akit azzal vádolt, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviseli az ügyben. A miniszter felhívta a figyelmet:
Magyar Péter az ukrán álláspont mellé állt, ahelyett, hogy felvette volna a kapcsolatot Volodimir Zelenszkijjel,
és kezdeményezte volna a kőolajvezeték megnyitását.
Emlékezetett: brüsszeli információk szerint Magyar Péter folyamatos kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett Zelenszkijjel is. A miniszter felszólította a Tisza Párt elnökét, hogy haladéktalanul tisztázza, miről tárgyalt, és
történt-e olyan megállapodás, amely a magyarok kárára válhat.
Két héttel ezelőtt Münchenben folytak olyan egyeztetések, amelyek szerinte összefüggésben állhatnak a jelenlegi helyzettel – idézte fel Lázár János, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
