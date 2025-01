Gianni Annoni és Debreczeni Zita idén tavasszal a 8. házassági évfordulójukat ünneplik majd, így a hosszú évek alatt már sok nehézséget leküzdöttek együtt. Úgy tűnik, most újabb próbatétel várhat rájuk, hiszen ma délelőtt a sztárszakács elárulta, hogy egy klinikán kezelik.

Gianni – ha teheti – a családja körében tölti minden idejét, de most el kellett szakadnia tőlük Fotó: archív/hot magazin

Gianni felesége, Debreczeni Zita 3 nappal ezelőtt ünnepelte a 44. születésnapját, aminek alkalmából férje egy boldog, mosolygós fotóval köszöntötte. A kétgyermekes édesanya egy egyszerű piros szívvel köszönte meg a kedves emléket, ám ennek a vidámságnak úgy tűnik, most már nyoma sincs. Az olasz származású szakács ma délelőtt egy olyan fotót osztott meg közösségi oldalán, ami aggodalomra ad okot, ugyanis kiderült, egy magánklinikán kezelik. A kórházban protézis műtétekkel, különböző szakrendelésekkel és általános sebészettel is foglalkoznak, így remélhetőleg az 53 éves műsorvezető csak egy rutinvizsgálatra érkezett, igaz a körülmények nem erre engednek következtetni.

Itt az új számom

– írta poénosan a karszalagos fotóhoz, ami alapján valószínűleg nem csak egy gyors vizitről lehet szó.

Az persze mindenesetre jó hír, hogy az édesapa aktív az Instagram-oldalán és szívesen viccelődik is a helyzeten.

Gianni ma reggel árulta el, hogy egy magánkórházban kezelik Fotó: Instagram

Gianni gyerekeivel tölti minden idejét

A sztárpár két kisfiú büszke szülei, akik ugyan Magyarországon születtek, de már jól ismerik Olaszországot is. Az apuka igyekszik mindent megtenni azért, hogy a fiai mindkét országban otthon érezzék magukat, ezért folyton programokat szerveznek, és utaznak is, amikor csak lehet. Ezzel kapcsolatban a szakács korábban azt is elmondta, hogy nem bánja, ha a gyerekek inkább magyarnak érzik majd magukat, mint olasznak, hiszen ő maga is nagyon szeret itt élni. Abból viszont nem enged, hogy az elfoglaltságaik mellett annyi időt töltsenek együtt, amennyit csak lehet, így bizonyára most is alig várja, hogy hazatérhessen hozzájuk.