Szexi fürdőruhában mutatta meg idomait Gelencsér Tímea

Gelencsér Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 12:45
Az egykori szépségkirálynő irigylésre méltó alakkal rendelkezik. Gelencsér Tímea követői ismét csak ámulnak!

Gelencsér Tímea közösségi oldalán jelentkezett be, ahol rendszerint közzéteszi, mi zajlik éppen az életében. Követői imádják őszinte tartalmait!

Gelencsér Tímea őszintesége és szépsége is megkapó
Gelencsér Tímea őszintesége és szépsége is megkapó / Fotó: Markovics Gábor 

Gelencsér Tímea bátran vállalja önmagát

Szexi, magabiztos és önazonos - ezeket lehet többek között elmondani az Exatlon Hungary sztárjáról, aki ezúttal dögös fotóval forrósította fel a hangulatot. Gelencsér Tímea fürdőruhában kapcsolódott ki.

Az egykori szépségkirálynő februárja igencsak telített, tennivalók sora vár rá, ami előtt szüksége van egy kis lazításra.

Őrült rohanásban vagyok és leszek is egész februárban, így méginkább felértékelődnek azok a pillanatok, amikor nyugalom van körülöttem

- írta Timi, majd hozzátette, hogy egy kis mozgás, majd a szauna-merülő és jakuzzi kombinációja tölti fel igazán.

 

