Hercegnőként ragyogott Gelencsér Timi – Videó

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a hétvégén lezajlott a Budapest Central European Fashion Week. Ezen jeles eseményen Richard Demeter bemutatta a legújabb kollekcióját, ami a AW2627 nevet kapta. Az új ruhákat Gábor Zsazsa ihlette és eszerint a tűzpiros dominált a modelleken. A fényűző eseményen Gelencsér Timi is tiszteletét tette, ráadásul nem is akármilyen ruhába öltöztették.

Gelencsér Timi / Fotó: MW

Gelencsér Tímea imád sportolni, ennek köszönheti, hogy testileg és lelkileg is a topon van. Szépsége vitathatlan, így nem is csoda, hogy az egyik szerencsés lett, aki felvehette Richard Demeter tervezte csodaruhát. Timi egy kék színű ruhakölteményt kapott, amiben úgy ragyogott, mint egy hercegnő.

Színfalak mögötti átalakulásáról meg is osztott egy videót az Instagram-oldalán. A kék ruhaköltemény egyébként nagyon rövidre szabott lett, még az anyaga szikrázott, a hátán pedig egy hatalmas masni díszelgett, mintha Timi egy becsomagolt ajándék lenne. Epres Panni is egy szívecskével jutalmazta Gelencsér Timi bemutatóját.

- Ragyogsz mint mindig

- Káprázatos szépség

- szóltak a dicsértek.

Íme Gelencsér Timi átalakulása