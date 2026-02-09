Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gelencsér Tímea: "Elvesztettem a motivációmat"

Gelencsér Tímea
házfelújításöröm
Az egykori szépségkirálynő nem gondolta, hogy végre eljut otthonának burkolásáig.
Gelencsér Tímea az Újratervezés új műsorvezetőjeként tapasztaltnak mondható házfelújítóként érkezik Stohl Andrásék mellé, miután az egykori szépségkirálynő maga is építkezésben van, immáron hosszú hónapok óta. A televíziós személyiség házának újításába a rajongók mindig kaphattak egy kis betekintést, ám ezek többnyire arról szóltak, csúszásban vannak a kivitelezések, ami miatt többek között a nemrég Franciaországban snowboardozó műsorvezető a karácsonyt sem tudta ott tölteni, hiába szerette volna. 

Előrelépés történt Gelencsér Tímea házfelújításában
Előrelépés történt Gelencsér Tímea házfelújításában Fotó: SZL

Gelencsér Tímea elárulta, végre minden úgy halad, ahogy kell

Tavaly év végén elvesztettem a motívációmat, nem haladtunk semmivel, nem jöttek a szakemberek

 - kezdte új Instagram-videójában hozzátéve, szerencsére azonban végre kezdenek most már összeérni a dolgok, miután január első három hetében annyit haladtak, mint szinte az egész tavalyi évben. 

Mintha egy kis pislákoló fényt elkezdtem volna látni az alagút végén 

- közölt, majd röviden megmutatta, hogy is áll most az építkezés. 

Kiemelte, megtörtént minden nyílászárójuknak a cseréje és kész van a padlófűtés mellé a mennyezeti hűtés-fűtés is. 

Talán azt mondhatom, hogy most már jöhet a házfelújítás legszebb része, a burkolás és a festés utána pedig a bútorozás

 - zárta sorait boldogan.

 

