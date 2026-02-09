Gelencsér Tímea: "Elvesztettem a motivációmat"

Gelencsér Tímea az Újratervezés új műsorvezetőjeként tapasztaltnak mondható házfelújítóként érkezik Stohl Andrásék mellé, miután az egykori szépségkirálynő maga is építkezésben van, immáron hosszú hónapok óta. A televíziós személyiség házának újításába a rajongók mindig kaphattak egy kis betekintést, ám ezek többnyire arról szóltak, csúszásban vannak a kivitelezések, ami miatt többek között a nemrég Franciaországban snowboardozó műsorvezető a karácsonyt sem tudta ott tölteni, hiába szerette volna.
Tavaly év végén elvesztettem a motívációmat, nem haladtunk semmivel, nem jöttek a szakemberek
- kezdte új Instagram-videójában hozzátéve, szerencsére azonban végre kezdenek most már összeérni a dolgok, miután január első három hetében annyit haladtak, mint szinte az egész tavalyi évben.
Mintha egy kis pislákoló fényt elkezdtem volna látni az alagút végén
- közölt, majd röviden megmutatta, hogy is áll most az építkezés.
Kiemelte, megtörtént minden nyílászárójuknak a cseréje és kész van a padlófűtés mellé a mennyezeti hűtés-fűtés is.
Talán azt mondhatom, hogy most már jöhet a házfelújítás legszebb része, a burkolás és a festés utána pedig a bútorozás
- zárta sorait boldogan.
