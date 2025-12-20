Ez mekkora buli lesz: Ázsiában szilveszterezik a TV2 sztárja

Mint írtuk, 2026-ban visszatér a TV2 népszerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A négy évadból az utóbbi kettőt Szente Gréti nyerte, aki három éve alkot párt a műsorban szintén látott Kempf Zozóval. Lapunknak elmesélte, hogy ez a karácsony rendhagyó lesz, Thaiföldre utaznak.

Szente Gréti szerint az összpontosítás nagyon fontos (Fotó: TV2)

Tavaly számítottam arra, hogy visszatér a műsor, de idén valahogy nem, úgyhogy nagyon meglepett a bejelentés. Nagyon izgatott lettem, visszajött sok régi emlék, érzés, nosztalgiáztunk sokat, mindenhol téma lett, nagyon megdobogtatta a szívem. Amikor kijött a hír, beszélgettünk a műsorról, egymásra írtunk páran. Bármikor szívesen visszaennék!

Két évadot is megnyert, így ha valaki, ő biztosan tudja, mi kell egy ilyen műsorhoz, hogy sokáig jusson az ember.

„Látok videókat, amelyeket feldob az internet, ahol sokan futással készülnek, de szerintem az ügyességi rész a legfontosabb. Majdnem mindegy, mikor ér végig az ember az akadálypályán, az a fontos, hogyan bánik a végén az eszközökkel. Fontos továbbá, hogy tanuljanak meg fókuszálni.

Csapatjátékosnak kell lenni, jól kell kommunikálni, sok múlik a csapaton.

Sok változó tényező van és estig lehetne sorolni a tanácsokat, de a legfontosabb, hogy próbálják meg élvezni! A castingon pedig csak adják önmagukat, azzal nem lőhetnek mellé” – vélekedett.

Csodálatos környezetben forgott az Exatlon Hungary (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary szereplői közül Nagy Danival, Herczeg-Kis Bálinttal a játék során is jól kijött, és a barátság itthon is megmaradt, szokták egymást hívni. Zozón keresztül pedig még több volt exatlonossal találkozik, köztük van a Bajnokcsapatot erősítő Busa Gabi, Tóth Janka, Ujvári Iza, Mórádi Zsolt, többek közt. Születésnapok alkalmával szoktak összejönni, általában Busa Gabi a főszervező.

Szente Gréti 30 milliót nyert a két évadban

A két műsorban összesen harmincmilliót nyert, kérdésünkre elmondta, hogy ezt az összeget befektette. Sokan kérdezik tőle: együtt vannak Kempf Zozóval, aki szintén az Exatlon Hungary népszerű szereplője volt. Valójában 2022-ben már azt találgatta a sajtó, hogy párban vannak-e, mert ugyanonnan jelentkeztek be közösségi oldalaikon, de kapcsolatukról sokáig nem beszéltek. "Szeretnénk, hogy a magánéletünk privát maradjon, hogy legyen egy kis részlete az életünknek, ami csak a miénk" – mondta.