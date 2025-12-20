Ez mekkora buli lesz: Ázsiában szilveszterezik a TV2 sztárja

Mint írtuk, 2026-ban visszatér a TV2 népszerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A négy évadból az utóbbi kettőt Szente Gréti nyerte, aki három éve alkot párt a műsorban szintén látott Kempf Zozóval. Lapunknak elmesélte, hogy ez a karácsony rendhagyó lesz, Thaiföldre utaznak.
Tavaly számítottam arra, hogy visszatér a műsor, de idén valahogy nem, úgyhogy nagyon meglepett a bejelentés. Nagyon izgatott lettem, visszajött sok régi emlék, érzés, nosztalgiáztunk sokat, mindenhol téma lett, nagyon megdobogtatta a szívem. Amikor kijött a hír, beszélgettünk a műsorról, egymásra írtunk páran. Bármikor szívesen visszaennék!
Két évadot is megnyert, így ha valaki, ő biztosan tudja, mi kell egy ilyen műsorhoz, hogy sokáig jusson az ember.
„Látok videókat, amelyeket feldob az internet, ahol sokan futással készülnek, de szerintem az ügyességi rész a legfontosabb. Majdnem mindegy, mikor ér végig az ember az akadálypályán, az a fontos, hogyan bánik a végén az eszközökkel. Fontos továbbá, hogy tanuljanak meg fókuszálni.
Csapatjátékosnak kell lenni, jól kell kommunikálni, sok múlik a csapaton.
Sok változó tényező van és estig lehetne sorolni a tanácsokat, de a legfontosabb, hogy próbálják meg élvezni! A castingon pedig csak adják önmagukat, azzal nem lőhetnek mellé” – vélekedett.
Az Exatlon Hungary szereplői közül Nagy Danival, Herczeg-Kis Bálinttal a játék során is jól kijött, és a barátság itthon is megmaradt, szokták egymást hívni. Zozón keresztül pedig még több volt exatlonossal találkozik, köztük van a Bajnokcsapatot erősítő Busa Gabi, Tóth Janka, Ujvári Iza, Mórádi Zsolt, többek közt. Születésnapok alkalmával szoktak összejönni, általában Busa Gabi a főszervező.
A két műsorban összesen harmincmilliót nyert, kérdésünkre elmondta, hogy ezt az összeget befektette. Sokan kérdezik tőle: együtt vannak Kempf Zozóval, aki szintén az Exatlon Hungary népszerű szereplője volt. Valójában 2022-ben már azt találgatta a sajtó, hogy párban vannak-e, mert ugyanonnan jelentkeztek be közösségi oldalaikon, de kapcsolatukról sokáig nem beszéltek. "Szeretnénk, hogy a magánéletünk privát maradjon, hogy legyen egy kis részlete az életünknek, ami csak a miénk" – mondta.
Szente Gréti már egy ideje pilatest oktat: „Amikor kiutaztam az Exatlon Hungaryre, akkor még egyetemista voltam, pénzügyet, számvitelt tanultam. Végül nem ezen a területen helyezkedtem el, a sport irányába mentem tovább. Nyitottunk egy pilates stúdiót, ott vagyok a hét egyik felében, a másik felében pedig tartalomgyártással foglalkozom.”
Karácsonykor mindenki a családjával szeret lenni, ez természetes, ezzel így vannak ők is, de idén másképp lesz. „Rendhagyó módon ünnepeljük az év végét, elutazunk december 25-én Thaiföldre, amely kevésbé karácsonyi helyszín... Voltam már ott, nagyon tetszett, ezért is megyünk vissza. A szilvesztert is ott töltjük” – újságolta.
