Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez mekkora buli lesz: Ázsiában szilveszterezik a TV2 sztárja

reality
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 15:30
Exatlonexatlon hungarySzente Grétaszente gréti
2021-ben nyerte meg az Exatlon Hungary harmadik évadát, majd visszatért Dominikára 2022-ben, diadalmaskodott az All Star-évadban is. Szente Gréti a szerelmet is megtalálta a műsorban, hamarosan Thaiföld felé veszik az irányt. Megkeresésünkre adott pár tippet, mire kell figyelnie a 2026-os évad új szereplőinek.
Bors
A szerző cikkei

Mint írtuk, 2026-ban visszatér a TV2 népszerű sportrealityje, az Exatlon Hungary. A négy évadból az utóbbi kettőt Szente Gréti nyerte, aki három éve alkot párt a műsorban szintén látott Kempf Zozóval. Lapunknak elmesélte, hogy ez a karácsony rendhagyó lesz, Thaiföldre utaznak.

szente gréti
Szente Gréti szerint az összpontosítás nagyon fontos (Fotó: TV2)

Tavaly számítottam arra, hogy visszatér a műsor, de idén valahogy nem, úgyhogy nagyon meglepett a bejelentés. Nagyon izgatott lettem, visszajött sok régi emlék, érzés, nosztalgiáztunk sokat, mindenhol téma lett, nagyon megdobogtatta a szívem. Amikor kijött a hír, beszélgettünk a műsorról, egymásra írtunk páran. Bármikor szívesen visszaennék!

Két évadot is megnyert, így ha valaki, ő biztosan tudja, mi kell egy ilyen műsorhoz, hogy sokáig jusson az ember.

Látok videókat, amelyeket feldob az internet, ahol sokan futással készülnek, de szerintem az ügyességi rész a legfontosabb. Majdnem mindegy, mikor ér végig az ember az akadálypályán, az a fontos, hogyan bánik a végén az eszközökkel. Fontos továbbá, hogy tanuljanak meg fókuszálni. 

Csapatjátékosnak kell lenni, jól kell kommunikálni, sok múlik a csapaton.

Sok változó tényező van és estig lehetne sorolni a tanácsokat, de a legfontosabb, hogy próbálják meg élvezni! A castingon pedig csak adják önmagukat, azzal nem lőhetnek mellé” – vélekedett.

Csodálatos környezetben forgott az Exatlon Hungary (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary szereplői közül Nagy Danival, Herczeg-Kis Bálinttal a játék során is jól kijött, és a barátság itthon is megmaradt, szokták egymást hívni. Zozón keresztül pedig még több volt exatlonossal találkozik, köztük van a Bajnokcsapatot erősítő Busa Gabi, Tóth Janka, Ujvári Iza, Mórádi Zsolt, többek közt. Születésnapok alkalmával szoktak összejönni, általában Busa Gabi a főszervező.

Szente Gréti 30 milliót nyert a két évadban 

A két műsorban összesen harmincmilliót nyert, kérdésünkre elmondta, hogy ezt az összeget befektette. Sokan kérdezik tőle: együtt vannak Kempf Zozóval, aki szintén az Exatlon Hungary népszerű szereplője volt. Valójában 2022-ben már azt találgatta a sajtó, hogy párban vannak-e, mert ugyanonnan jelentkeztek be közösségi oldalaikon, de kapcsolatukról sokáig nem beszéltek. "Szeretnénk, hogy a magánéletünk privát maradjon, hogy legyen egy kis részlete az életünknek, ami csak a miénk" – mondta.

Szente Gréti már egy ideje pilatest oktat: „Amikor kiutaztam az Exatlon Hungaryre, akkor még egyetemista voltam, pénzügyet, számvitelt tanultam. Végül nem ezen a területen helyezkedtem el, a sport irányába mentem tovább. Nyitottunk egy pilates stúdiót, ott vagyok a hét egyik felében, a másik felében pedig tartalomgyártással foglalkozom.

Karácsonykor mindenki a családjával szeret lenni, ez természetes, ezzel így vannak ők is, de idén másképp lesz. „Rendhagyó módon ünnepeljük az év végét, elutazunk december 25-én Thaiföldre, amely kevésbé karácsonyi helyszín... Voltam már ott, nagyon tetszett, ezért is megyünk vissza. A szilvesztert is ott töltjük” – újságolta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu