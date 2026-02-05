Gőzerővel zajlik az Újratervezés forgatása. A TV2 Csoport 2026-ban is segítő kezet nyújt olyan családoknak, akik számára az igazi otthon megteremtése csak álom. Eddig öt évadon és 160 epizódon keresztül követhették nyomon a nézők a profi tervezők és kivitelezők elképesztő munkáját, összesen 32 családnak segített a TV2 Csoport.

Gelencsér Tímea csatlakozik az Újratervezés csapatához

Különösen emlékezetes volt a tavaly decemberben vetített bácsalmási család története, akik nem sokkal az ünnepek előtt költözhettek be megújult otthonukba. A jótékonysági akció Molnár Viktor kezdeményezésére indult el, akihez csatlakoztak a Kincsvadászok, az Újratervezés és a TV2 sztárjai is. Ezeket az epizódokat karácsony előtt hétfőtől-péntekig láthatták a nézők a TV2-n, és mind a 18-59 évesek, mind a 4+ évesek körében figyelemreméltó nézettségi eredményeket ért el, idősávja legnézettebb műsora lett.

Az Újratervezés csapata már munkához is látott, a tervek szerint legalább 5 család életét változtatják meg 2026-ban. A forgatások jelenleg is több helyszínen zajlanak, hogy hamarosan újabb családok mondhassák el: számukra is elérkezett az újratervezés ideje. A csapathoz ezúttal Gerencsér Tímea is csatlakozik, akinek egyáltalán nem ismeretlen az építkezés világa.

„Én is házfelújításban vagyok jó ideje, megmondom őszintén jó látni mennyire flottul halad az Újratervezés stábjával a munka, nagyon készülök, szeretném kivenni a részem a feladatokból. Alig várom, hogy Lehoczky Lénával ötletelhessek és természetesen ecsetet is ragadok, ha kell. Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen ez a TV2 Csoport egyik legszívmelengetőbb műsora. Eddig is követtem az adásokat, fantasztikus érzés látni ahogy a családok valóban érdemi segítséget kapnak, nem beszélve a sokszor életreszóló élményekről, amiket átélnek. Alig várom, hogy személyesen is lássam és megtapasztaljam azt az örömöt, amit ez a műsor hozni tud a családok életébe. Mindig is fontos volt számomra a jótékonyság, szeretek segíteni, legyen szó idős emberekről vagy állatokról és 7 éve a Gyermekrohamkocsi futónagykövete vagyok.” - mondta Gelencsér Tímea, aki Szabó Zsófitól veszi át a feladatot.