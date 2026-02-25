Gáspár Zsolti már készül: „Elengedem a munkát és átadom a stafétát”

Zsolti gazdának gyerekkorában meg sem fordult a fejében, hogy egyszer, a távoli jövőben az egész ország ismerni fogja a nevét. Ha megkérdezték: mi leszel, ha nagy leszel? Ő csak annyit mondott, állatokkal szeretnék foglalkozni. Évekkel később valóra is váltotta álmát, de időközben a testvéréből, Gáspár Győzőből igazi valóságshow-sztár lett és őt is utolérte az ismertség. Gáspár Zsolti most a Borsnak mesélt múltról, jelenről és persze a jövőbeli terveiről is. A híresség habitusát tekintve meglehetősen harsány személyiség, mégis ha arról kérdezzük, merre tovább és mi a cél, meglepő választ ad.

Gáspár Zsolti szeret szórakoztatni, de már nem vállal el minden felkérést (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Zsolti: „Nem gondolok magamra hírességként...”

„Amióta csak az eszemet tudom, állatgondozó akartam lenni. Mindig a háztájiak között éreztem magam igazán felszabadultnak, sőt szabadnak.”

Ha valaki, akkoriban azt mondja, hogy a tévében fogok szerepelni, biztosan kinevettem volna. Erre tessék…!”

– kezdte nevetve Gáspár Zsolti, akit mint tudjuk, végül a testvére, vagyis Győzike „rángatott” bele a show-bizniszbe. „Már javában tartott a Győzike Show, amikor egy salgótarjáni forgatáson Győző meglátott engem és gyakorlatilag abban a pillanatban kérdés nélkül bele is keveredtem a forgatásba. Maradjunk annyiban, hogy nem bántam meg. Viszont sem korábban, sem pedig ma nem gondolok magamra hírességként. Én egy egyszerű gyerek, egy családapa vagyok, aki valamiért érdekes lett az emberek számára. Csinálom a dolgomat és időnként el-elfogadok egy felkérést a TV2-től. Bevallom, tetszik a gondolat, hogy egy kis vidámságot, nevetést csempészhetek a nézők életébe, de továbbra sem ezt tekintem a fő profilomnak” – mondta Gáspár Zsolti.

Gáspár Zsolti életében mára háttérbe szorult az igazi szenvedélye (Fotó: Bors)

„Az állatokra sajnos egyre kevesebb időm jut...”

Zsolti gazda a munka mellett elsősorban mindig a családjának élt, és mostanában egyre több ideje jut a gyermekeire, no meg a feleségére is. „Szinte minden reggelem pontosan ugyanúgy zajlik.”

Nagyon szeretek korán reggel elmenni a piacra és amíg a gyerekek és a kis feleségem alszanak, én megveszem a friss zöldséget, gyümölcsöt, majd hazaérve elkészítem nekik a reggelit, hogy ébredés után jól induljon a napjuk”

– magyarázta lapunknak Gáspár Zsolti, aki több lábon áll és legnagyobb sajnálatára éppen a megvalósult, gyermekkori álmára jut a legkevesebb ideje. „Sokat, sőt rengeteget dolgozom, dolgozunk egy nap. Megmondom őszintén, az állatokra sajnos egyre kevesebb időm jut. Már jó ideje nincs is annyi állatunk, mint volt. Több telepünket már el is adtuk. Persze most is vannak állataink, hiszen ők az identitásunk részei, de már nem ipari méretekben foglalkozunk velük” – tette hozzá a TV2 sztárja.