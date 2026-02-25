Gáspár Zsolti már készül: „Elengedem a munkát és átadom a stafétát”

Zsolti gazdának gyerekkorában meg sem fordult a fejében, hogy egyszer, a távoli jövőben az egész ország ismerni fogja a nevét. Ha megkérdezték: mi leszel, ha nagy leszel? Ő csak annyit mondott, állatokkal szeretnék foglalkozni. Évekkel később valóra is váltotta álmát, de időközben a testvéréből, Gáspár Győzőből igazi valóságshow-sztár lett és őt is utolérte az ismertség. Gáspár Zsolti most a Borsnak mesélt múltról, jelenről és persze a jövőbeli terveiről is. A híresség habitusát tekintve meglehetősen harsány személyiség, mégis ha arról kérdezzük, merre tovább és mi a cél, meglepő választ ad.
„Amióta csak az eszemet tudom, állatgondozó akartam lenni. Mindig a háztájiak között éreztem magam igazán felszabadultnak, sőt szabadnak.”
Ha valaki, akkoriban azt mondja, hogy a tévében fogok szerepelni, biztosan kinevettem volna. Erre tessék…!”
– kezdte nevetve Gáspár Zsolti, akit mint tudjuk, végül a testvére, vagyis Győzike „rángatott” bele a show-bizniszbe. „Már javában tartott a Győzike Show, amikor egy salgótarjáni forgatáson Győző meglátott engem és gyakorlatilag abban a pillanatban kérdés nélkül bele is keveredtem a forgatásba. Maradjunk annyiban, hogy nem bántam meg. Viszont sem korábban, sem pedig ma nem gondolok magamra hírességként. Én egy egyszerű gyerek, egy családapa vagyok, aki valamiért érdekes lett az emberek számára. Csinálom a dolgomat és időnként el-elfogadok egy felkérést a TV2-től. Bevallom, tetszik a gondolat, hogy egy kis vidámságot, nevetést csempészhetek a nézők életébe, de továbbra sem ezt tekintem a fő profilomnak” – mondta Gáspár Zsolti.
Zsolti gazda a munka mellett elsősorban mindig a családjának élt, és mostanában egyre több ideje jut a gyermekeire, no meg a feleségére is. „Szinte minden reggelem pontosan ugyanúgy zajlik.”
Nagyon szeretek korán reggel elmenni a piacra és amíg a gyerekek és a kis feleségem alszanak, én megveszem a friss zöldséget, gyümölcsöt, majd hazaérve elkészítem nekik a reggelit, hogy ébredés után jól induljon a napjuk”
– magyarázta lapunknak Gáspár Zsolti, aki több lábon áll és legnagyobb sajnálatára éppen a megvalósult, gyermekkori álmára jut a legkevesebb ideje. „Sokat, sőt rengeteget dolgozom, dolgozunk egy nap. Megmondom őszintén, az állatokra sajnos egyre kevesebb időm jut. Már jó ideje nincs is annyi állatunk, mint volt. Több telepünket már el is adtuk. Persze most is vannak állataink, hiszen ők az identitásunk részei, de már nem ipari méretekben foglalkozunk velük” – tette hozzá a TV2 sztárja.
Gáspár Zsolti ugyan még nem idős, csupán középkorú, mégis tudatosan készül a részleges visszavonulásra. Látja magát nagypapaként és tetszik is neki ez a vízió. „Messze még a nyugalmas időskor, de nem vagyok biztos benne, hogy nem megyek elébe. Ha az égiek is úgy akarják, előbb vagy utóbb unokák egész serege szaladgál majd körülöttünk. És ha így lesz, elengedem a munkát, átadom a stafétát és csak neki, a gyerekeimnek és persze a feleségemnek fogok élni. Azt tervezzük, hogy kettecskén megnézzük a nagyvilágot, mert nagyon szeretünk kirándulni és utazni. Szóval, erre biztosan szánunk majd időt” – vázolta jövőképét Zsolti, aki már ma sem mond igent gondolkodás nélkül minden felkérésre.
„Az egyetlen tévés munka, amihez ragaszkodom, az a Farm VIP, hiszen abban a projektben igazán otthon érezhetem magam.
„Sőt, tovább élhetem a gyermekkori álmomat. Az is benne van a pakliban, hogy tavaly októberben ötvenéves lettem. Bírom a munkát, a szereplést, de már korántsem úgy, mint a kezdetekkor. Érzem, hogy fáradékonyabb vagyok, ezért is gondolom, hogy már csak a családommal és az igazi, „szerelemprojektekkel” szeretnék foglalkozni. Ha valamit egy kicsit is nyűgnek érzek, azt elengedem, vagy könnyedén mondok rá nemet. A Farm VIP igazi szerelem, ahogyan a jótékonykodás is. A gyerkőcök és a kórházak látogatása is a szívügyeim, így amíg csak bírom erővel, folytatom az évenkénti országjárást és viszem az örömöt oda, ahol a legnagyobb szükség van rá” – tett ígéretet Gáspár Zsolti.
