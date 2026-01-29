Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gáspár Zsolti kiakadt az Európai Unió legújabb döntésén - „Európának béke kell!”

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 14:13
békeukrajnai támogatásEurópai UnióGáspár Zsolt
Az elmúlt időben sztárok többsége mondta el véleményét az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről. Gáspár Zsolti szerint ezt a pénzt nem fegyverekre kellene költeni, hanem Európa fejlesztésére.
Bors
A szerző cikkei

„Európának béke kell és nem fegyverek!” - emelte ki legújabb TikTok-videójában Gáspár Zsolti. A Farm VIP gazdája ledöbbent, amikor ő is értesült az Európai Parlament döntéséről, miszerint 90 milliárd euróval támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Ám ezzel még nem lenne problémája Zsolti gazdának, viszont ennek a pénznek nagy része fegyverekre menne, ami Zsolti szerint szerint óriási hiba.

Gáspár Zsolti
Gáspár Zsolti családja miatt sem szeretné, ha Magyarország belefolyna a háborúba (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti teljesen kiakadt 

Az Európai Unió 90 milliárd eurót küld az ukránoknak, ebből 60 milliárd fegyverekre fog menni! Elég volt a háborúból, most már béke kell és tárgyalások! Ártatlan emberek kerülnek bajba ilyen hitelek miatt! Remélem, hogy az Európai Tanács elhozza nekünk a békét, és nem lesz probléma. Európának béke kell és nem háború meg fegyverek!

– fakadt ki Gáspár Zsolti, az Európai Uniós döntésről.

 

@zsolt.gazda

♬ eredeti hang - zsolt.gazda

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu