Gáspár Zsolti kiakadt az Európai Unió legújabb döntésén - „Európának béke kell!”

„Európának béke kell és nem fegyverek!” - emelte ki legújabb TikTok-videójában Gáspár Zsolti. A Farm VIP gazdája ledöbbent, amikor ő is értesült az Európai Parlament döntéséről, miszerint 90 milliárd euróval támogatja az Európai Unió Ukrajnát. Ám ezzel még nem lenne problémája Zsolti gazdának, viszont ennek a pénznek nagy része fegyverekre menne, ami Zsolti szerint szerint óriási hiba.

Gáspár Zsolti családja miatt sem szeretné, ha Magyarország belefolyna a háborúba (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti teljesen kiakadt

Az Európai Unió 90 milliárd eurót küld az ukránoknak, ebből 60 milliárd fegyverekre fog menni! Elég volt a háborúból, most már béke kell és tárgyalások! Ártatlan emberek kerülnek bajba ilyen hitelek miatt! Remélem, hogy az Európai Tanács elhozza nekünk a békét, és nem lesz probléma. Európának béke kell és nem háború meg fegyverek!

– fakadt ki Gáspár Zsolti, az Európai Uniós döntésről.