Friss hírek érkeztek Gábor Zsazsa özvegyéről: súlyosabb volt a baleset, mint amilyennek tűnt?

Gábor Zsazsa férjei közül talán Frédéric von Anhalt volt a legnagyobb szerelme, de legalábbis az utolsó, és leghosszabb ideig tartó. A világ első celebjeként is emlegetett színésznő már közel 10 éve elhunyt, de özvegye egyetlen évforduló alkalmával sem mulasztja el, hogy kilátogasson a temetőbe. Gábor Zsazsa épp most pénteken lett volna 109 éves, így természetesen Anhalt herceg Budapesten töltötte az elmúlt napokat, ám közben balesetet szenvedett a jeges úton. Most kiderült, milyen súlyos az állapota.

Gábor Zsazsa és Anhalt herceg 30 évig voltak házasok, az üzletember ma is gyászolja kedvesét (Fotó: NORTHFOTO)

Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Anhalt herceg Thaiföldön szenvedett balesetet, aminek következtében a könyökét össze kellett varrni, és szerzett jó néhány zúzódást is. Az üzletember egy valóságshow forgatása miatt utazott Ázsiába, ahol egy óvatlan pillanatban elütötték autóval, és kórházba kellett szállítani. Ezek után szerencsére jobban lett, így Magyarországra tudott utazni, hogy még időben megérkezzen a születésnap előtt, és ki tudjon látogatni Gábor Zsazsa sírjához. Csakhogy, időközben itt is megsérült.

Sajnos nemrég elestem, nem sokkal a thaiföldi balesetem után, azóta sem vagyok túl jól. Fontos lenne, hogy tudjam az ügyeimet intézni, hiszen épp ezek miatt jöttem két hétre Budapestre, de így nem igazán haladok velük. Nagyon lassan bírok csak mozogni, mert fájdalmaim vannak, még a rövidebb séták is gondot okoznak számomra, úgyhogy a legfontosabb jelenleg a gyógyulásom. Kezelésekre járok, és reménykedek a legjobbakban, mert néhány megbeszélést már nem tudok lemondani

– mesélte a Borsnak maga a herceg.

Frédéric von Anhalt Gábor Zsazsa halála óta szeretné elérni, hogy Budapesten egy szobor állítson neki emléket (Fotó: KPA/Northfoto)

Anhalt herceg Gábor Zsazsa szobra miatt tárgyal

Természetesen a német-amerikai származású üzletember csak néhai kedvese miatt tölt ennyi időt Magyarországon, és ilyenkor a vele kapcsolatos ügyeket intézi, amit nagyban bonyolít, hogy Frédéric nem beszéli a nyelvet. Mint kiderült, most épp Gábor Zsazsa budapesti szobrának helyét szeretné megtalálni. A 10 év után is gyászoló férj ugyanis mindent megtesz, hogy életben tartsa a néhai színésznő emlékét.

„Abban az ügyben próbálok tárgyalni, hogy megtaláljuk Gábor Zsazsa szobrának a méltó helyét. Van néhány ötletem, hogy hol lenne a legjobb, ahol nemcsak a magyarok, de a turisták is látnák. Semmiképpen sem szeretném elrejteni őt, hiszen csodálatos volt, és így is kell emlékeznünk rá” – árulta el.

Zsazsa imádta a magyarokat, sosem amerikainak, mindig magyarnak vallotta magát, büszke volt erre, ahogy arra is, hogy beszéli a nyelvet, vagy éppen magyar ételeket főz. Ha a családja érdemeiről volt szó Hollywoodban, akkor sem azt mondta, hogy ezt a Gábor családnak köszönhetik, hanem, hogy a magyaroknak. Így azt hiszem, maximálisan megérdemli, hogy méltóképpen állítsunk emléket neki, a megfelelő helyen

– árulta el a herceg.