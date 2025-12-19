Hatalmas bejelentést tett Gábor Zsazsa férje: A színésznő botrányos szobráról van szó

Gábor Zsazsa és Frédéric von Anhalt 30 évig éltek boldog házasságban, ám immár 9 éve annak, hogy a színésznő elhunyt. Ennek ellenére persze férje most is hatalmas szeretettel gondol rá, és méltó emléket szeretne állítani neki Budapesten. Emiatt két évvel ezelőtt készült is egy szobor róla, amit a II. kerületben terveztek kiállítani, ám a színésznő férje teljesen kiborult a külseje miatt, így az avatásra nem került sor. Azonban Anhalt herceg nem mondott le tervéről, de most már a kezébe vette az irányítást.

Gábor Zsazsa fiatalon a világ egyik legnagyobb szexszimbóluma volt, amit a szobrának is tükröznie kell (Fotó: Photo12 via AFP)

Most még csak Gábor Zsazsa sírja állít neki emléket Budapesten, amin a rajongók a hollywoodi hírességek sétányán található csillagának másolatát is megcsodálhatják. Ez azonban már nem sokáig lesz így, ugyanis úgy tűnik, ismét készül a szobra. És bár a napokban előkerült az első, igencsak vitatott darab is, de szó sincs róla, hogy ezt állítanák ki. A Borsnak most maga Anhalt herceg beszélt Gábor Zsazsa új szobráról.

Londonban készül a szobor, mert egy elismert művésztől rendeltem meg, aki már több hírességet is megformált, így remélem, nagyon szép lesz. Az első valami borzasztó volt, az arca sem stimmelt, 30 évig a férje voltam, tudom, hogy nézett ki, és az nem ő volt. Ráadásul szinte egy hálóingben ábrázolták, amit ő sosem hagyna. Zsazsa elegáns volt, és sikkes, szóval a szobornak is ehhez méltónak kell lennie

– mesélte lapunknak angolul a herceg.

Gábor Zsazsa nyughelye a Fiumei úti sírkertben található, míg szobra az V. kerültben fog állni (Fotó: KPA/Northfoto)

Gábor Zsazsa halála óta húzódik a kérdés

A világ első celebjéről természetesen nem most először készülnek szobrot csinálni, de sorban felmerülő problémák miatt úgy tűnik, ez csak 9 évvel a halála után, jövő tavasszal fog elkészülni.

„Négy napja jöttem Budapestre, Zsazsa halálának évfordulója miatt, de kivételesen 4 hónapig itt is maradok Európában és személyesen fogom ellenőrizni a szobor készítését. Nemsokára repülök Londonba megnézni, hogy áll, de persze ez még egy hosszabb folyamat. Viszont remélem, hogy áprilisra elkészül és meg is érkezik Budapestre. Már az engedély is megvan rá, és az V. kerületben fog majd állni, a méltó helyen” – árulta el Gábor Zsazsa özvegye.