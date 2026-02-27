Gyermekei árulták el: Fenyő Miklósnak sok terve volt a halála előtt

Az egész ország gyászba borult, mikor január 31-én kiderült, hogy 78 éves korában elhunyt a legendás Fenyő Miklós, a Hungária együttes frontembere. Halála szinte feldogozhatatlan, akkora nyomot hagyott maga után a magyar zenei életben az elmúlt évtizedekben – örökségét gyermekei őrzik gondosan.

Fenyő Miklósnak sok terve volt a halála előtt

Fotó: hot! magazin/profimedia

Most egy egészen szívszorító, és egyben reményteli bejegyzést osztottak meg Fenyő Miklós gyermekei a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy a zenész a halála előtt a 80. születésnapjára készült, ami 2027. március 12-én lett volna – Dió és Dáci szerint az énekesnek sok terve volt arra az évre, és úgy tűnik, hogy ezek közül akad olyan, ami meg is fog történni.

Édesapánk, Fenyő Miklós 2027. március 12-én lenne 80 éves. Lenne... Még leírni is nehéz... Sok terve volt arra az évre. Ezekkel a tervekkel kapcsolatban múlt decemberben már egyeztettek Rózsa István producerrel, akivel jó kapcsolatuk és szakmai együttműködésük régmúltra nyúlik vissza. A Rózsa Records adta ki Apukánk nagy sikerű szóló albumait az 1990-es években, valamint együtt csinálták az első nagyszabású Fenyő Ünnep koncertet az Arénában 1996-ban, melynek hanganyagát szintén a Rózsa Records adta ki. Pistivel a napokban találkoztunk, és nosztalgiáztunk kicsit arról, hogyan ismertük Őt meg kamaszkorunkban. Elmondta nekünk, mennyire tisztelte Édesapánkat, és hogy számára is nagyon fontos, hogy mindazt, amit Apuval megbeszéltek decemberben, velünk együttműködve, közösen valósítsuk meg. Hosszú és tartalmas beszélgetésünk eredményesnek bizonyult... Üdv mindenkinek: Dió és Dáci

– olvasható Fenyő Miklós közösségi oldalán.