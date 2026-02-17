Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Örökzöld álom – így néz ki Fenyő Miklós sírja a temetése után egy héttel

Fenyő Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 19:30
sírtemetés
Nemcsak a hó födte be a Hungária zenekar sztárjának sírját. Fenyő Miklós nyughelye roskadásig van virágokkal.
Fehér rózsák, szalagra írt üzenetek és mécsesek – szívszaggató látványt nyújt Fenyő Miklós sírja. Éppen egy hete zajlott Fenyő Miklós temetése, rajongói és szerettei pedig az elmúlt napokban is tiszteletüket tették a Hungária frontemberkének síremlékénél.

Fenyő Miklós temetése után így néz ki a sírja.
Fenyő Miklós temetése óta számos rajongó látogatott ki a sírhoz: a mécsesek és koszorúk száma egyre nő (Fotó: Csudai Sándor)

Fenyő Miklós sírja szomorú látvány hóval borítva

A búcsúztató nem volt előre meghirdetve nyilvánosan: a család szerette volna, ha csak a hozzá legközelebb álló emberek lennének ott a végső búcsúztatón. Ahogy azt a Bors is megírta, Fenyő Miklós temetésén így is szép számmal gyűltek össze a gyászoló rajongók, hozzátartozók és a zenei világ nagyjai is, akik rendre egy-egy szál rózsával, vagy koszorúval búcsúztak a zenei ikontól február 10-én.

Így néz ki most Fenyő Miklós sírja
Így néz ki Fenyő Miklós sírja a temetés után egy héttel (Fotó: Bors)

A sírra helyezett koszorúk és mellé tett mécsesek száma pedig azóta tovább gyarapodott: az elmúlt napokban számos rajongó tehette még tiszteletét a Hungária legendája sírjánál. A sírkő így ki sem látszik a hatalmas csokrok, virágok, szalagok és mécsesek alatt. Rózsák és fenyőágak övezik a szolid, mégis különleges fejfát is, melyen Fenyő Miklós dala címe: az „Örökzöld álom” szerepel, továbbá egy menóra, valamint az énekes neve és születési- és halálozási éve: 1947–2026. A sír látványa még szívszorítóbb a havazás után, a szomorkás időjárásban, hóval borítva... 

Így néz ki most Fenyő Miklós sírja
Fehér rózsák és fenyőágak övezik a fejfát (Fotó: Bors)

Sokan csak előző este értesültek Fenyő Miklós temetéséről

Ahogy írtuk, a Farkasréti temetőben tartott búcsúztató nem volt előre nyilvánosan meghirdetve, még a meghívott vendégek is csak az utolsó pillanatban értesültek a pontos időpontról.

Nagyon sokan háborogtak a rajongók közül, hogy miért nem volt nyilvános az esemény. Véleményem szerint nekünk ilyenkor annyi a feladatunk, hogy tiszteletben tartsuk a család kérését. Engem Környei Attila például előző este hívott fel, hogy beszélt a családdal és szívesen látnak a megemlékezésen. Nagyon megtisztelő érzés volt, hogy eszükbe jutottam – fogalmazott a búcsúztató után DJ Dominique. A család a napokban pedig arról beszélt: nem helyeslik, hogy sokan hasznot húznának abból, hogy Fenyő Miklós nevével visszaélve emlékkoncerteket szerveznének.

