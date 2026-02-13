Gyászba borult a hazai zenészvilág: elhunyt Éry Balázs

Éry Balázs 1961-2026

Csend a lelke mindennek. Ez volt műsorának címe a Bézsben.

Csendes most minden. Olyan a csend, hogy most fáj.

Ma csendben elbúcsúztatták Balázst.

„ A zene az empátia művészete. Hogy hatni tudjon, hogy érzékeljük, felfogjuk a zene „üzenetét”, külső és belső Csendre van szükségünk – a hallás képességére. (Akinek füle van, hallja meg!”) A csend, a zaj, a zene csak a hallgató számára jelent valamit. Van, akit nem zavar a zaj (sőt: élvezi, előidézi…), van, aki nem érzékeli, értékeli a csendet, van, aki nem hallja a zenét. A végtelen csend mélyén ott lapul, minden lehetséges hang és harmónia, ott remeg a világ minden hangja. Ahogy az üres vászon is tartalmaz minden képet, amit valaha festettek vagy majdan festenek. A csend végtelen. Minden hang véges. Lehalkíthatjuk, elCsendesíthetjük-e a zajt, hogy megszólaljon a zene?

Ha úgy képzeljük, hogy a világ egy nagy csend, amit az ember igyekszik megtörni, akkor én a péntek délben megszólaló remekművekkel szeretném ezt megtenni."

Éry Balázs a csend mestere volt, úgy, hogy hangokat adott mindenkinek. Zenésztől, zeneszerzőtől, producertől búcsúzik a szakma. Száznál több hanglemez elkészítésében vett részt. A zongoraművész tehetségét és szakmai rátermettségét számos kiadvány és produkció igazolja: Néhány név, akikkel együtt dolgozott: Auth Csilla, Dolly Roll, Bródy János, Caramel, Gerendás Péter, Komár László, Neoton, Korál, Pierrot. Komponált filmzenét (Ceasefire, Burundis, Dog’s Life), és jó néhány reklámfilmet is. (Rama, Diego, Signal), de nem ez a fontos, hanem az, hogy jó ember volt, hogy bátor ember volt.

Vigye a szél magasba és messzire!

f,j.