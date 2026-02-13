Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a sztárvilág: elhunyt a Sakáltanya színésze

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 08:10
Hollywoodszínész
Tragikus hírre ébredt Hollywood. A mindmáig népszerű Sakáltanya című film színésze nemrég elhunyt.

A Sakáltanya sztárja, Bud Cort hosszú betegség után hunyt el. A színész többek között a Ki ez a lány?, valamint a Harold és Maude című filmben is megcsillogtatta tehetségét.

A Sakáltanya színésze 77 évesen hunyt el
A Sakáltanya színésze 77 évesen hunyt el / Fotó: freepik.com

A Sakáltanya sztárja hosszú betegség után hunyt el

77 éves korában elhunyt Bud Cort. A színész Ruth Gordon mellett játszott a 1971-es Harold és Maude című kultuszfilmben, valamint a hosszú karrierje során számos díjra jelölt színész szerepelt a  Ki ez a lány? című filmben , amely a 2000-es években indította el America Ferrera karrierjét, valamint a 2001-es Sakáltanya című vígjátékban, melynek főszereplői Piper Perabo és Adam Garcia voltak. 

A BBC szerint Dorian Hannaway író és producer, aki egyben közeli barátja is volt, megerősítette, hogy a sztár hosszú betegség után hunyt el. Bud Cort feltehetően connecticuti otthonában halt meg, de a gyászszertartást várhatóan Los Angelesben fogják megtartani. A színész a testvérét, Joseph Coxot és sógornőjét, Vickie-t, valamint az unokahúgait hagyta hátra. Roslyn Kind színésznő, a showbiznisz ikonja, Barbra Streisand testvére az elsők közt volt, aki tisztelgett az elhunyt emléke előtt.

1970-ben Robert Altman rendező fedezte fel Cortot, aki szerepet kapott a M*A*S*H-ben, majd főszerepet a Brewster McCloudban. 1971-ben megkapta élete legikonikusabb szerepét, miután egy öngyilkosságra hajlamos tinédzsert alakított a Harold és Maude című filmben, akinek világnézete azután változik meg, hogy barátságot köt egy idős holokauszt-túlélővel. A film nem volt azonnali siker, 2012-ben viszont Cort bevallotta, mindig is érezte, hogy legendás státuszt fog elérni. 

A színész később feltűnt a Gyilkos Elmék egyik epizódjában, majd 2012-ben egy kisebb szerepet kapott a Sólyomszívben. Utolsó szerepe A kis hercegben volt 2015-ben, ahol a király hangját kölcsönözte. A filmben olyan sztárok is közreműködtek, mint Paul Rudd, Ricky Gervais, valamint Rachel McAdams - áll a The Sun cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu