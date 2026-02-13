Gyászol a sztárvilág: elhunyt a Sakáltanya színésze

A Sakáltanya sztárja, Bud Cort hosszú betegség után hunyt el. A színész többek között a Ki ez a lány?, valamint a Harold és Maude című filmben is megcsillogtatta tehetségét.

A Sakáltanya színésze 77 évesen hunyt el / Fotó: freepik.com

A Sakáltanya sztárja hosszú betegség után hunyt el

77 éves korában elhunyt Bud Cort. A színész Ruth Gordon mellett játszott a 1971-es Harold és Maude című kultuszfilmben, valamint a hosszú karrierje során számos díjra jelölt színész szerepelt a Ki ez a lány? című filmben , amely a 2000-es években indította el America Ferrera karrierjét, valamint a 2001-es Sakáltanya című vígjátékban, melynek főszereplői Piper Perabo és Adam Garcia voltak.

A BBC szerint Dorian Hannaway író és producer, aki egyben közeli barátja is volt, megerősítette, hogy a sztár hosszú betegség után hunyt el. Bud Cort feltehetően connecticuti otthonában halt meg, de a gyászszertartást várhatóan Los Angelesben fogják megtartani. A színész a testvérét, Joseph Coxot és sógornőjét, Vickie-t, valamint az unokahúgait hagyta hátra. Roslyn Kind színésznő, a showbiznisz ikonja, Barbra Streisand testvére az elsők közt volt, aki tisztelgett az elhunyt emléke előtt.

1970-ben Robert Altman rendező fedezte fel Cortot, aki szerepet kapott a M*A*S*H-ben, majd főszerepet a Brewster McCloudban. 1971-ben megkapta élete legikonikusabb szerepét, miután egy öngyilkosságra hajlamos tinédzsert alakított a Harold és Maude című filmben, akinek világnézete azután változik meg, hogy barátságot köt egy idős holokauszt-túlélővel. A film nem volt azonnali siker, 2012-ben viszont Cort bevallotta, mindig is érezte, hogy legendás státuszt fog elérni.

A színész később feltűnt a Gyilkos Elmék egyik epizódjában, majd 2012-ben egy kisebb szerepet kapott a Sólyomszívben. Utolsó szerepe A kis hercegben volt 2015-ben, ahol a király hangját kölcsönözte. A filmben olyan sztárok is közreműködtek, mint Paul Rudd, Ricky Gervais, valamint Rachel McAdams - áll a The Sun cikkében.