Csúnyán beszóltak Erdélyi Mónikának, meglepő módon reagált

Erdélyi Mónika csúnya megjegyzést kapott egy kommentelőtől. Az egykori műsorvezető nem volt rest, és visszavágott a rossz véleménnyel élő felhasználónak, tette mindezt a saját stílusában.

Erdélyi Mónika beszólást kapott, de nem vette magára

Fotó: Mediaworks Archív

Erdélyi Mónika szeretettel válaszolt a negatív kommentre

Az öregedéssel mindannyian szembenézünk, van, aki már egész fiatalon szembesül az ősz hajszálakkal, van, aki pedig jóval később veszi észre az első szarkalábakat a szeme alatt. Erdélyi Mónika azt a beszólást kapta egy kommentelőtől, hogy gyorsan eljárt felette az idő...

A sztáranyuka azonban nem vette magára a megjegyzést, nem lett dühös, nem esett kétségbe, frappánsan megoldotta a helyzetet.

Mindenki felett elszállnak az évek. Ez nem veszteség, hanem ajándék. Nem kell tőle félni, és végképp nem kell miatta szégyenkezni. Minden ránc egy nevetés, egy küzdelem vagy győzelem lenyomata. Az öregedés annak a bizonyítéka, hogy éltünk, szerettünk, tanultunk és újra meg újra felállunk.

- állt a bejegyzésében közzétett videóban.